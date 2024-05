Veja quais são os municípios do Pará que devem ganhar novas UBSs com recursos do Ministério da Saúde

Em portaria publicada no início de maio, o Ministério da Saúde destinou R$ 6,4 milhões ao Pará para construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos municípios de Benevides, Cachoeira do Piriá e Itupiranga. A publicação visa a construção de 293 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com um investimento total de R$ 708,8 milhões. Serão beneficiados 256 municípios, distribuídos em 22 estados.

Desses R$ 6,4 milhões, o município de Benevides e Itupiranga irão receber R$ 2.283.728,00, respectivamente, enquanto o município de Cachoeira do Piriá recebe R$ 1.887.023,00.

Em abril, o Pará já tinha sido contemplado com um investimento de mais de R$ 38 milhões para a construção de novas UBSs no estado, por meio da Portaria GM/MS 3.617/24, que autorizou a construção de 500 UBSs. As obras das novas unidades de saúde via Novo PAC irão permitir a expansão das equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal (eSB), das equipes Multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Requisitos

Dentro dos critérios de seleção, sem considerar uma ordem de importância entre eles, foi: maior vulnerabilidade socioeconômica do município; maiores vazios assistenciais na Atenção Primária; menores índices de cobertura de Estratégia de Saúde da Família; e adesão ao projeto arquitetônico de referência do Ministério da Saúde.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)