Veja como substituir o café por opções mais saudáveis

O aumento significativo do preço do café no Brasil tem levado os consumidores a procurar alternativas viáveis para manter o hábito diário ou substituí-lo sem comprometer o orçamento familiar. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o preço do café moído apresentou um aumento expressivo de 40% em 2024, com previsão de que essa tendência de alta se mantenha nos primeiros meses de 2025. Além disso, a crescente conscientização sobre a importância de uma alimentação saudável também tem incentivado a busca por opções mais nutritivas e sustentáveis.

Apesar de sua popularidade, o café pode trazer malefícios à saúde se consumido em excesso, ocasionando arritmias cardíacas, aumento da pressão arterial, nervosismo, tremores, agitação, insônia, gastrite entre outros. Esses efeitos colaterais podem surgir em doses diferentes, dependendo de cada indivíduo. Para evitar prejuízos à saúde, o consumo recomendado é de até 400 miligramas por dia, o correspondente de duas a quatro xícaras pequenas de café.

Rayssa Ferreira, uma jovem autônoma de 22 anos, decidiu substituir o café por outras opções mais nutritivas, motivada principalmente por questões de saúde. Ela começou a consumir café na expectativa de obter mais energia, no entanto, não percebeu os efeitos desejados e, além disso, não apreciava o sabor. A transição para novas opções de consumo foi gradual e natural, ocorrendo à medida que Rayssa explorava alternativas mais saudáveis.

“Eu consumia ele buscando energia, mas não me dava esse retorno. Atualmente, minha rotina já me dá uma predisposição. Eu não fiquei como muita gente que acaba ficando desanimada quando tira o café da rotina. Eu consegui manter a minha energia e acredito que o meu bem-estar até melhorou de alguma forma”, avalia.

Além de suas próprias experiências, Rayssa revela que relatos de amigos sobre os efeitos negativos do café, incluindo dependência e sintomas como dor de cabeça, a incentivaram a reconsiderar o hábito. Em busca de alternativas mais saudáveis, ela optou por substituir o café por opções como sucos, vitaminas e iogurte.

“Se eu tenho um tempo para tomar um café da manhã mais tranquilo, com mais tempo, eu preparo uma bananada, depois, quem sabe, um suco. Eu adoro suco de limão, faz bem para a saúde e é algo tão baratinho de ser feito e que rende muito”, compartilha a autônoma.

Como substituir o café ou consumir de modo mais econômico?

Segundo a nutricionista Simone Almeida, existem alternativas que podem substituir o café e que pode auxiliar a população a economizar e trazer benefícios para a própria saúde. “Dentre eles temos o chá verde, que contém cafeína, mas em menor quantidade; o chá de canela, que possui propriedade antioxidante e anti-inflamatória; a cevada, rica em carboidrato, fibras, vitaminas do complexo B e minerais; o mate, rico em antioxidante, vitaminas C e E e minerais; e o chocolate, que estimula a liberação de serotonina no cérebro”, orienta.

Outra opção é o consumo de café instantâneo ou solúveis, que possuem menos cafeína que os torrados e moídos. “Além de serem mais benéficos, possuem um preço mais acessível e são uma boa alternativa de substituição”, finaliza a nutricionista.