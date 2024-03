Vacina contra câncer com tecnologia mRNA pode ser lançada em 2025; entenda

Após dedicar investir no desenvolvimento de vacinas baseadas em mRNA para combater a Covid-19, a BioNTech está agora direcionando seus esforços para o lançamento de remédios inovadores contra o câncer. O mRNA atua como um código que penetra nas células, para que elas aprendam a fortalecer suas defesas.

Com a vacina terapêutica contra o câncer de pele, atualmente em estágio avançado de testes, a BioNTech espera obter a aprovação regulatória já em 2025. Além disso, a empresa planeja lançar seu primeiro medicamento destinado ao tratamento do câncer em 2026.

Embora os detalhes específicos sobre o tipo de câncer que será abordado por esse medicamento ainda não tenham sido divulgados pela empresa, os subtipos de tumores de pulmão (NSCLC metastático) ou de mama (HER2) são os mais promissores.

“Hoje, o nosso investimento em oncologia abrange vários candidatos em estágio avançado de desenvolvimento clínico. Estamos investindo em remédios experimentais, vacinas de mRNA e imunoterapias inovadoras”, disse o professor Ugur Sahin, CEO e cofundador da BioNTech. “Nosso objetivo é conseguir aprovações de produtos em dez indicações oncológicas até 2030 e, com isso, melhorar as opções de tratamento para pacientes em todo o mundo.”

Testes

A BioNTech está atualmente testando medicamentos para tratar diversos tipos de tumores, incluindo melanoma (um tipo agressivo de câncer de pele), próstata, cabeça e pescoço, ovário, testículo, pulmão e colorretal (intestino). A expectativa da empresa é gerar uma receita de 10 bilhões de dólares até 2030 por meio do desenvolvimento desses medicamentos.

“Uma das dificuldades do tratamento do câncer é a heterogeneidade e a variabilidade dos tipos de tumor, o que nos obriga a pensar estratégias específicas para cada um deles”, informa a empresa em comunicado à imprensa.

Os medicamentos empregam tecnologias que combinam anticorpo-droga (ADC): essa abordagem combina um anticorpo desenvolvido com base no sequenciamento genético das células cancerígenas, projetado especificamente para atacá-las, com um potencializador da quimioterapia, conhecido como "linker", que é ligado lateralmente.

O que é RNA mensageiro e como funciona na produção de vacinas?

Para compreender o que é o RNA mensageiro, é fundamental entender o funcionamento de algumas estruturas celulares responsáveis pelo armazenamento e transmissão das informações genéticas, como o DNA, RNA, RNA mensageiro e ribossomos.

Tradicionalmente, as vacinas eram elaboradas a partir de partes de agentes infecciosos específicos, mortos ou atenuados, que induziam o organismo a reconhecê-los como corpos estranhos, desencadeando uma resposta imunológica preventiva contra a infecção.

No entanto, a vacina de RNA mensageiro adota uma abordagem diferente. Ela é desenvolvida a partir de um mRNA sintético que corresponde a uma proteína específica do agente infeccioso. Nesse processo, o indivíduo vacinado não é exposto a nenhum componente do micro-organismo causador da doença, mas, sim, a uma versão do seu RNA mensageiro. Isso leva as células a produzirem uma parte da proteína do agente infeccioso, desencadeando uma resposta imunológica.

Resumidamente, o que acontece é que após a administração da vacina, o mRNA penetra nas células e produz uma porção inofensiva de uma proteína específica do agente infeccioso, como a spike, presente no SARS-CoV-2, vírus responsável pela Covid-19;

Quando as células produzem essa porção inofensiva da proteína do agente infeccioso, o sistema imunológico identifica-a como estranha, estimulando a produção de anticorpos e outras células de defesa para combater o que é percebido como uma infecção;

Dessa maneira, o corpo adquire a capacidade de se proteger contra futuras infecções pelo mesmo tipo de vírus.