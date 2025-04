Trombose mata? Como prevenir? Conheça a doença que levou mais de 800 pessoas à internação no Pará

Os distúrbios trombóticos, como a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar, surgem quando o fluxo de sangue é bloqueado por um coágulo. No Pará, 880 internações por tromboses foram realizadas no estado em 2024, conforme o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e informações da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Só nos dois primeiros meses deste ano, 117 internações pelo mesmo motivo foram registradas no estado.

O Brasil registrou um total de 58.215 internações pelas patologias entre os meses de janeiro de 2024 e fevereiro de 2025. A região Norte lidera as internações, com 11.055 casos registrados, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde.

A trombose acontece quando há a coagulação do sangue em uma ou mais veias profundas de um membro, como pernas e coxas. Com isso, o fluxo de sangue é bloqueado, gerando dor e inchaço na região. Em casos mais graves, o coágulo pode se desprender do local e transitar pela corrente sanguínea, em um processo conhecido como embolia, que pode ser fatal.

Fatores de risco para trombose

Segundo o médico angiologista Alberto Carneiro, especialista em cirurgia vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), os principais fatores de risco para a doença são:

Obesidade

Anemia

Policitemia

Desidratação

Erros na coagulação do sangue

Falta de mobilidade

Doenças arteriais (dislipidemia e hipertrigliceridemia)

Diabetes

Doenças neoplásicas (multiplicação anormal de células de um determinado tecido)

“Os anticoncepcionais podem ser causa de trombose venosa, quando já existe uma predisposição do paciente. O uso de anticoncepcional e o tabagismo aumentam a possibilidade de trombose em duas a três vezes”, explica o médico. Ainda segundo o Dr. Alberto, longas viagens, aéreas ou terrestres, podem desencadear trombose. O profissional indica o uso de meias elásticas como forma de prevenção.

Como funciona o tratamento?

Os principais sintomas da trombose são dores, calor, vermelhidão e rigidez na musculatura da região em que se formou o trombo. Para realizar o diagnóstico, o médico fará um exame clínico com base nos sintomas do paciente e poderá pedir exames adicionais, como ultrassonografia, exame de sangue, tomografia e ressonância magnética.

Com a confirmação, se inicia o tratamento, que tem como objetivo impedir o crescimento do coágulo e o avanço para outras regiões do corpo, bem como reduzir as chances de recorrência da doença. “A trombose venosa tem tratamento com o uso de anticoagulantes. Hoje já temos tratamento por via oral, o tempo de tratamento medicamentoso é cerca de um ano. Em caso de reincidência, o uso pode ser definitivo. O paciente também deve usar meias elásticas por dois anos”, explica o angiologista.

Embolia pulmonar e complicações

Nesta terça-feira (22), a Miss Espírito Santo e ex-primeira dama da cidade de Cariacica (ES), Nabila Furtado, de 35 anos, faleceu em decorrência de embolia pulmonar, uma complicação que surge em casos mais graves de trombose.

A modelo ficou internada durante um mês para tratar uma trombose que atingiu a região do ombro e do braço. (Divulgação/ Redes sociais)

“A principal complicação da trombose venosa é a embolia pulmonar, onde há a saída do coágulo da perna para o pulmão, que, inclusive, pode ser fatal”, diz o Dr. Alberto. Nesses casos, a artéria pulmonar é bloqueada e o paciente afetado não consegue obter oxigênio suficiente no sangue.

Outra complicação é a síndrome pós-trombótica. “Pode surgir por tratamento inadequado ou mesmo sem o diagnóstico, levando a maior causa de afastamento das atividades laborais, com edema, úlceras de perna, dor, etc”, afirma o médico.

Saiba como garantir atendimento gratuito

Para garantir os exames pelo SUS, o paciente precisa procurar por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para agendar a consulta com o médico clínico geral. O profissional irá avaliar os sintomas, o histórico familiar e, se necessário, encaminhar para um especialista em hospitais de referência para que, eventualmente, receba acompanhamento e medicamentos para prevenir complicações.

Confira como prevenir a trombose

Praticar atividade física

Evitar o consumo de álcool e tabagismo

Manter uma dieta equilibrada

Evitar o aumento do peso corporal

Movimentar-se ao máximo no dia

Ingerir líquidos

Usar meias elásticas no caso de insuficiência venosa, sempre com orientação médica.

