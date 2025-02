Trauma por quedas e acidentes de trânsito aumentam o número de cirurgias em Santarém

Um crescimento significativo no número de cirurgias realizadas em janeiro de 2025 pelo Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) foi registrado. Enquanto janeiro de 2024 contabilizou 253 procedimentos, no mesmo mês deste ano o total chegou a 540. Até então, o pico de cirurgias no último ano havia ocorrido em outubro, com 576 procedimentos.

Segundo a Supervisão Técnica do Centro Cirúrgico, o trauma continua sendo o principal motivo de entrada na unidade, especialmente em casos de urgência e emergência. Esses atendimentos exigem resposta rápida e mobilizam equipes multidisciplinares, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais especializados.

A ortopedia foi a especialidade com maior número de procedimentos em janeiro, totalizando 175 cirurgias. A maioria dos casos esteve relacionada a quedas e acidentes de trânsito, reforçando a necessidade de intervenções ágeis e tratamentos especializados. Em seguida, a obstetrícia registrou 139 cirurgias, incluindo partos e outros procedimentos.

Cirurgias: demandas contínuas por conta de acidentes de trânsito

Para o diretor do HMS, Risonilson Abreu, o aumento no número de cirurgias reflete o empenho das equipes em reduzir o tempo de espera e garantir mais agilidade nos procedimentos.

"Esse crescimento reforça nosso compromisso em atender quem precisa. As cirurgias de emergência demandam respostas rápidas e uma atuação coordenada das equipes. Nosso objetivo é manter esse ritmo e aprimorar ainda mais o atendimento em 2025”, afirma.

Além dos casos de trauma, as cirurgias realizadas abrangeram diversas especialidades, como cirurgia geral, neurocirurgia, urologia, ginecologia, cirurgia vascular, obstetrícia, bucomaxilo e otorrinolaringologia. O HMS atende não apenas moradores de Santarém, mas, também, pacientes de 20 municípios vizinhos, consolidando-se como o maior hospital porta aberta da região Oeste do Pará.

A gerente do HMS, enfermeira Jacqueline Silva Corrêa, associa o aumento no número de cirurgias ao crescimento dos casos de trauma atendidos no hospital.

"Observamos um aumento significativo na quantidade de cirurgias, especialmente devido ao alto número de pacientes vítimas de trauma. Acidentes de trânsito e quedas continuam sendo os principais motivos das cirurgias realizadas no HMS. Nossa equipe tem atuado de forma rápida e eficiente para garantir que esses pacientes recebam o atendimento necessário no menor tempo possível, minimizando riscos e acelerando a recuperação".