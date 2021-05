Tratamento experimental contra covid testado em animais reduz carga viral em 99,9%

Novo tratamento experimental contra a Covid-19 reduz carga viral em 99,9% em testes com animais

Cientistas da Universidade de Griffith, na Austrália, e do centro de pesquisas americano City of Hope desenvolveram uma terapia antiviral experimental para tratar a covid-19 que, testada em camundongos, conseguiu reduzir em 99,9% a carga viral nos pulmões dos animais. A pesquisa foi publicada na revista científica Molecular Therapy.

Essa tecnologia funciona com pequenos pedaços de RNA que podem se ligar especificamente ao genoma do vírus, o que faz com que este último "não funcione mais" e as células o destruam.

"Os medicamentos de RNA precisam ser entregues em algo chamado de nanopartículas. Então nós injetamos na corrente sanguínea e as nanopartículas vão para os pulmões e se fundem nas células, entregando o RNA. O RNA busca o vírus e destrói seu genoma, impedindo que ele se replique", explica o pesquisador Nigel McMillan, professor e diretor do Programa de Doenças Infecciosas e Imunologia da Universidade de Griffith.

Segundo o pesquisador, o uso da terapia em camundongos infectados com SARS-Cov-2 aumentou a sobrevivência dos animais. "Notavelmente, em sobreviventes tratados, nenhum vírus foi detectado nos pulmões", destacou McMillan.

Ele acrescenta que o processo é "incrivelmente específico" apenas para o vírus, então as células normais não sofrem nenhum efeito colateral com o tratamento. "O tratamento com siRNA específico para vírus reduz a carga viral em 99,9%. Essas nanopartículas furtivas podem ser entregues a uma ampla gama de células pulmonares e silenciar genes virais", afirmou McMillan.