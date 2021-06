Teve reação à vacina? Saiba como diminuir o desconforto

Com mais de 2,7 milhões de doses da vacina contra a covid-19 aplicadas no Pará, já surgiram alguns casos de reações adversas ao imunizante. As mais comuns são febre, dor no local da aplicação, na cabeça e no corpo, náusea, vômito, diarreia, fadiga e coriza. As reações costumam passar rápido, em aproximadamente dois dias. As informações são do UOL.

De acordo com Lorena de Castro Diniz, coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Asbai (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia) e médica do CRIE (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais) de Goiânia (GO), as reações fazem parte do processo de funcionamento das vacinas. Essas respostas também acontecem com outros imunizantes.

"É só pensar que é uma fábrica que estava parada, ligou as máquinas e começou a produção. Teve contato com a matéria-prima do antígeno e ligou nosso sistema imunológico para formar os anticorpos. O corpo vai sentir e trabalhar mais em uma área que estava em repouso e, às vezes, vai causar esse mal-estar, fadiga e febre", explica a especialista.

No entanto, não são todos que vão sentir algo, seja com a vacina da AstraZeneca, CoronaVac ou da Pfizer. A imunologista esclarece que “apesar de ser um evento esperado, em menos de 10% das pessoas ocorrem essas reações. Então, a gente orienta o uso de remédios apenas com a presença de sintomas e com orientação de um médico”.

A médica ressalta que não é necessário tomar medicações para evitar preventivamente as reações: "Isso é ruim porque sabemos que os analgésicos têm um poder anti-inflamatório e podem reduzir a ação de produção de anticorpos".

Caso os sintomas persistam, é indicado procurar ajuda de um médico, pois podem ser sinais de outras doenças.

Saiba como diminuir o desconforto

É importante descansar, hidrate-se e manter uma boa alimentação.

Para dor no local da aplicação, uma bolsa de água fria na região já resolve o problema.

Caso tenha febre, dor de cabeça e/ou no corpo, analgésicos podem reduzir as dores no geral. No entanto, use-os de preferência com orientação médica.

Para náusea e/ou vômitos, após orientação médica, os remédios antieméticos são indicados para reduzir o desconforto.

Em caso de diarreia, não é indicado tomar medicamentos que "interrompem" o sintoma, mas sim manter uma boa hidratação do corpo, com água ou soros caseiros. Em alguns casos, o probiótico pode ser utilizado, mas somente com prescrição médica.

Para coriza, lavagem nasal, com soro fisiológico, além de antialérgicos se estiver muito intensa, podem ajudar. Mas também precisam de orientação de médicos.