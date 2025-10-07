Tarcísio de Freitas faz piada com metanol; SP tem 179 casos notificados

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo (SP), fez uma piada envolvendo a contaminação de bebidas por metanol. Durante uma coletiva de imprensa, ele disse que começaria a se preocupar se a Coca-Cola fosse falsificada. O estado tem 179 casos notificados e duas mortes, sendo 15 confirmados e 164 sob investigação.

“No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar”, disse o governador. A brincadeira com o assunto continuou e ele ainda ressaltou que toma “a normal”, com adição de açúcar. Tarcísio também falou que “ainda bem que ainda não chegaram a esse ponto.”

Casos de intoxicação por metanol em São Paulo

São Paulo é o estado com o maior número de casos de intoxicação por metanol. Em boletim divulgado nessa segunda-feira (6) pelo Ministério da Saúde, por meio da Agência Brasil, o estado detém 82,49% das notificações. Além das duas mortes confirmadas, há seis em investigação.

A vítima mais recente com intoxicação confirmada foi Bruna Araújo, de 30 anos. No dia 28 de setembro, a jovem de São Bernardo do Campo ingeriu vodca com suco de pêssego e o destilado estava adulterado. Ela ficou internada em estado grave por oito dias e morreu nessa segunda-feira (6).

Casos de intoxicação por metanol em outros estados do Brasil

Além de São Paulo, o Paraná tem dois casos confirmados de intoxicação por metanol e um em investigação. Outros 12 estados brasileiros estão com análises em andamento: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2). No total, 12 mortes estão no processo de avaliação, sendo seis em São Paulo, um no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, um na Paraíba e um no Ceará.