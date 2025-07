Substância presente na cebola pode ajudar a proteger o coração, saiba qual

Pesquisadores poloneses reuniram evidências de que uma substância comum em alimentos como cebola, maçã e brócolis pode trazer benefícios importantes para a saúde cardiovascular. Trata-se da quercetina, um composto natural da classe dos polifenóis que tem sido alvo de diversas pesquisas por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

A conclusão está em uma revisão de 92 estudos publicada em maio na revista científica Nutrients. Os dados indicam que a quercetina pode atuar na proteção do endotélio, camada que reveste os vasos sanguíneos, e estimular a produção de óxido nítrico, que favorece a dilatação das artérias. Com isso, há potencial para melhora da elasticidade vascular e redução da pressão arterial.

O levantamento também associa a substância à redução do colesterol e à prevenção da aterosclerose, condição que leva ao entupimento dos vasos. Os efeitos protetores estariam ligados à ação da quercetina contra os radicais livres e à sua capacidade de modular substâncias inflamatórias no organismo.

Apesar dos resultados promissores, os autores alertam que a maior parte dos estudos foi realizada em células isoladas ou modelos animais, o que limita a generalização para humanos. “Uma das limitações do trabalho é a escassez de grandes ensaios clínicos com humanos”, observa a nutricionista Júlia Forti Roque, do Einstein Hospital Israelita. Ela destaca, no entanto, o potencial da quercetina no combate a doenças crônicas.

Outro desafio citado é a baixa biodisponibilidade do composto, ou seja, a dificuldade que o organismo tem em absorvê-lo plenamente.

Como potencializar os efeitos

Segundo especialistas, alguns cuidados no preparo e na combinação dos alimentos podem aumentar o aproveitamento da quercetina. Como o composto é sensível ao calor, o ideal é consumir vegetais ricos em quercetina sem levá-los ao fogo.

A associação com fontes de gordura boa, como azeite de oliva ou abacate, também favorece a absorção. Uma receita de guacamole ou um vinagrete com azeite e cebola-roxa são boas formas de incluir a quercetina na alimentação. A cebola-roxa, especialmente a parte mais próxima da casca, é uma das fontes mais concentradas.

Outra estratégia é combinar esses alimentos com fontes de vitamina C, como frutas cítricas, e espalhar o consumo ao longo do dia, para manter os níveis da substância circulando no organismo.

Defesa natural

A quercetina integra o grupo dos polifenóis, composto por mais de 8 mil integrantes catalogados. “Esses compostos são classificados como metabólitos secundários”, explica o biólogo Nicholas Vannuchi, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Baixada Santista.

Segundo ele, essas substâncias ajudam as plantas a resistir ao excesso de sol, à seca, à chuva e até a ataques de fungos e bactérias.

Estilo de vida em primeiro lugar

Apesar dos benefícios, especialistas reforçam que a quercetina não substitui hábitos saudáveis. Sua ação só é efetiva dentro de um contexto de alimentação equilibrada, com presença regular de frutas, verduras, legumes, grãos integrais, sementes e oleaginosas.

A prática regular de exercícios físicos, o sono de qualidade e o controle do estresse também são fatores indispensáveis para a proteção do coração.

