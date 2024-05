Site permite avisar anonimamente pessoa sobre mau hálito; veja como enviar alerta

Segundo dados da Associação Brasileira de Halitose (ABHA), 30% dos brasileiros sofrem com mau hálito. Cerca de 50 milhões de pessoas têm ou já tiveram experiências desagradáveis relacionadas à autoestima e dificuldades interpessoais por conta do "bafo". 90% dos casos de mau hálito têm origem bucal. E o estômago, ao contrário do que muitos pensam, é responsável por apenas 1% dos casos de halitose. Esse odor, embora não seja uma doença em si, é um sintoma que pode ter mais de 50 causas distintas.

Conhece alguém que tem mau hálito, mas fica constrangido de alertar a pessoa sobre o problema? Pois é possível dar um toque nela de forma anônima. A ABHA oferece o serviço SOS Mau Hálito, que permite avisar, por e-mail, a pessoa de que ela não está com um hálito agradável. Se a pessoa não tiver endereço virtual, o Clique Mau Hálito possibilita o envio de uma carta postal para a casa da pessoa.

Abaixo, veja como avisar uma pessoa, de forma anônima, que ela está com mau hálito.

SOS Mau Hálito

Acesse www.abha.com.br; Clique no "SOS Mau Hálito"; Cadastre os dados (nome e e-mail) de quem receberá a mensagem.

Segundo o site, a pessoa será notificada em um prazo médio de 10 dias úteis.

Clique Mau Hálito

Acesse http://rede.kolbe.com.br/wp/; Clique no “Clique Mau Hálito”; Cadastre os dados (nome e e-mail) de quem receberá a mensagem.

Caso o destinatário não tenha e-mail, preencha as lacunas obrigatórias que pedem informações da cidade, rua, número, CEP de onde a pessoa mora e alguma informação importante.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)