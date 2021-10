Shopping de Belém realiza ação em alusão ao Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, de 22 a 24 de outubro, o Parque Shopping Belém realizará uma programação especial. O intuito é alertar as mulheres e a sociedade geral sobre a importância da prevenção ao câncer, especialmente o de mama. O evento será totalmente gratuito, na praça 1 do empreendimento, das 10h às 22h.

Nos dias da programação, o shopping vai disponibilizar serviços básicos de saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e ausculta pulmonar. Haverá, também, realização de atividades com as equipes dos cursos de nutrição e fisioterapia da Universidade da Amazônia (Unama), com avaliação de índice de massa corpórea (IMC), orientações sobre alimentação saudável, limpeza de pele, avaliação capilar, além de curso de estética e cosmética.

Também haverá uma palestra sobre os principais tipos de câncer e os cuidados que todos devem adotar, com um especialista da área. O público também terá a oportunidade de acompanhar uma roda de conversa com mulheres sobre autoestima e autocuidado, organizado pelo Grupo de Trabalho Saúde da Mulher, do Conselho Regional de Enfermagem do Pará.

À noite, no palco principal, ocorrerão shows musicais. Na sexta-feira, 22, a apresentação será de Juliana Sinimbú, no sábado, 23, quem subirá ao palco será Mariza Black, e, no domingo, 24, o encerramento terá Yanná Cardoso.

Além do mais, durante o dia, os clientes que passarem pelo empreendimento poderão realizar aulas de fitdance, organizadas pela Selfit, e aulas funcionais com a equipe de educação física da Unama.

Serviço:

Outubro Rosa

Quando: de 22 a 24 de outubro

Onde: Parque Shopping Belém - Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde

Hora: das 10h às 22h

Entrada gratuita