Sespa reforça importância da rede de serviços espalhada para cuidar da saúde mental

No mês em que se celebra o cuidado com a saúde mental, o Setembro Amarelo, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Saúde Mental, lembra que, hoje, diferentemente do que ocorria no passado - quando o modelo assistencial era prioritariamente hospitalocêntrico -, há uma rede diversificada de serviços de base comunitária, territorial e descentralizada em todo o Estado, onde a prevenção ao suicídio, por exemplo, está incluída em todas as ações.

Dessa forma, a pessoa em sofrimento mental pode ir diretamente tanto às Unidades Básicas de Saúde como aos 87 Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) sediados em todo o Estado, onde a primeira etapa é o acolhimento. Os principais atendimentos em saúde mental são realizados nesses Centros, onde o usuário recebe atendimento próximo da família com assistência.

Porém, se estiver em crise, a pessoa pode ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ou levada a um serviço de emergência psiquiátrica, como o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém.

Também é possível buscar apoio em conversas com os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), em parceria com o SUS, pelo número 188. Por esse canal de comunicação, os cidadãos recebem apoio em momentos de crise e ajuda para prevenção ao suicídio.

Para a diretora de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Sespa, Ana Paula Reis, o Setembro Amarelo é uma oportunidade para o olhar preventivo, de cuidado e atenção, de forma a identificar situações em que há risco iminente e orientar sobre como buscar ajuda para que se evite o suicídio. “É ressaltada a importância da escuta e de compreensão por parte do profissional de saúde mental, evitando o julgamento de qualquer natureza e assim disponibilizando ajuda, de forma a evitar situações extremas”, explica.

Serviço:

Atualmente, no Pará, além dos diversos municipais, a população conta com seis CAPSs que estão sob gestão estadual. Cinco deles estão localizados em Belém, capital do Estado:

Caps Amazônia

Passagem Dalva, 377. Marambaia. Telefone: (91) 97400-7611. E-mail: capsam.sespa@outlook.com

Caps Marajoara

Conjunto Gleba I, WE 2 PSG c2, número 30/ Marambaia. Telefone: 97400-6728.

E-mail: capsam.sespa@outlook.com

Caps Icoaraci

Rua 15 de agosto, 845, próximo ao supermercado Líder. Telefone: 97400-7705.

E-mail: capsicoaraci2@gmail.com

Caps Renascer

Travessa Mauriti, 2179, entre as avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma. Telefone: 97400-6695.

E-mail: capsrenascer@yahoo.com.br

Caps Grão Pará

Rua dos Tamoios, 1840, entre avenida Roberto Camelier e Travessa Tupinambás. Telefone: 97400-2488.