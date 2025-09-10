Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Sespa reforça importância da rede de serviços espalhada para cuidar da saúde mental

Além dos municipais, há seis CAPSs que estão sob gestão estadual, cinco deles apenas em Belém

Agência Pará

No mês em que se celebra o cuidado com a saúde mental, o Setembro Amarelo, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Saúde Mental, lembra que, hoje, diferentemente do que ocorria no passado - quando o modelo assistencial era prioritariamente hospitalocêntrico -, há uma rede diversificada de serviços de base comunitária, territorial e descentralizada em todo o Estado, onde a prevenção ao suicídio, por exemplo, está incluída em todas as ações.

Dessa forma, a pessoa em sofrimento mental pode ir diretamente tanto às Unidades Básicas de Saúde como aos 87 Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) sediados em todo o Estado, onde a primeira etapa é o acolhimento. Os principais atendimentos em saúde mental são realizados nesses Centros, onde o usuário recebe atendimento próximo da família com assistência.  

Porém, se estiver em crise, a pessoa pode ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ou levada a um serviço de emergência psiquiátrica, como o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém.

Também é possível buscar apoio em conversas com os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), em parceria com o SUS, pelo número 188. Por esse canal de comunicação, os cidadãos recebem apoio em momentos de crise e ajuda para prevenção ao suicídio.

Para a diretora de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Sespa, Ana Paula Reis, o Setembro Amarelo é uma oportunidade para o olhar preventivo, de cuidado e atenção, de forma a identificar situações em que há risco iminente e orientar sobre como buscar ajuda para que se evite o suicídio. “É ressaltada a importância da escuta e de compreensão por parte do profissional de saúde mental, evitando o julgamento de qualquer natureza e assim disponibilizando ajuda, de forma a evitar situações extremas”, explica. 

Serviço:

Atualmente, no Pará, além dos diversos municipais, a população conta com seis CAPSs que estão sob gestão estadual. Cinco deles estão localizados em Belém, capital do Estado:

Caps Amazônia

Passagem Dalva, 377. Marambaia. Telefone: (91) 97400-7611. E-mail: capsam.sespa@outlook.com

Caps Marajoara

Conjunto Gleba I, WE 2 PSG c2, número 30/ Marambaia. Telefone: 97400-6728. 

E-mail: capsam.sespa@outlook.com

Caps Icoaraci

Rua 15 de agosto, 845, próximo ao supermercado Líder. Telefone: 97400-7705. 

E-mail: capsicoaraci2@gmail.com

Caps Renascer

Travessa Mauriti, 2179, entre as avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma.  Telefone: 97400-6695.

E-mail: capsrenascer@yahoo.com.br

Caps Grão Pará

Rua dos Tamoios, 1840, entre avenida Roberto Camelier e Travessa Tupinambás.  Telefone: 97400-2488.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sespa

saúde mental

Governo do Pará

Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda