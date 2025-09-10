Sespa reforça importância da rede de serviços espalhada para cuidar da saúde mental
Além dos municipais, há seis CAPSs que estão sob gestão estadual, cinco deles apenas em Belém
No mês em que se celebra o cuidado com a saúde mental, o Setembro Amarelo, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Saúde Mental, lembra que, hoje, diferentemente do que ocorria no passado - quando o modelo assistencial era prioritariamente hospitalocêntrico -, há uma rede diversificada de serviços de base comunitária, territorial e descentralizada em todo o Estado, onde a prevenção ao suicídio, por exemplo, está incluída em todas as ações.
Dessa forma, a pessoa em sofrimento mental pode ir diretamente tanto às Unidades Básicas de Saúde como aos 87 Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) sediados em todo o Estado, onde a primeira etapa é o acolhimento. Os principais atendimentos em saúde mental são realizados nesses Centros, onde o usuário recebe atendimento próximo da família com assistência.
Porém, se estiver em crise, a pessoa pode ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ou levada a um serviço de emergência psiquiátrica, como o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém.
Também é possível buscar apoio em conversas com os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), em parceria com o SUS, pelo número 188. Por esse canal de comunicação, os cidadãos recebem apoio em momentos de crise e ajuda para prevenção ao suicídio.
Para a diretora de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Sespa, Ana Paula Reis, o Setembro Amarelo é uma oportunidade para o olhar preventivo, de cuidado e atenção, de forma a identificar situações em que há risco iminente e orientar sobre como buscar ajuda para que se evite o suicídio. “É ressaltada a importância da escuta e de compreensão por parte do profissional de saúde mental, evitando o julgamento de qualquer natureza e assim disponibilizando ajuda, de forma a evitar situações extremas”, explica.
Serviço:
Atualmente, no Pará, além dos diversos municipais, a população conta com seis CAPSs que estão sob gestão estadual. Cinco deles estão localizados em Belém, capital do Estado:
Caps Amazônia
Passagem Dalva, 377. Marambaia. Telefone: (91) 97400-7611. E-mail: capsam.sespa@outlook.com
Caps Marajoara
Conjunto Gleba I, WE 2 PSG c2, número 30/ Marambaia. Telefone: 97400-6728.
E-mail: capsam.sespa@outlook.com
Caps Icoaraci
Rua 15 de agosto, 845, próximo ao supermercado Líder. Telefone: 97400-7705.
E-mail: capsicoaraci2@gmail.com
Caps Renascer
Travessa Mauriti, 2179, entre as avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma. Telefone: 97400-6695.
E-mail: capsrenascer@yahoo.com.br
Caps Grão Pará
Rua dos Tamoios, 1840, entre avenida Roberto Camelier e Travessa Tupinambás. Telefone: 97400-2488.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA