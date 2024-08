Sespa incentiva Secretarias Municipais de Saúde à adoção do prontuário eletrônico

O Pará segue avançando na informatização da saúde na atenção primária. No Estado, 99 dos 144 municípios já contam com Unidades Básicas de Saúde (UBS) informatizadas e conectadas à plataforma e-SUS, que utiliza o sistema Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Os dados são da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIG) do Ministério da Saúde (MS).

Por intermédio das equipes da Coordenação de Tecnologia e Informática em Saúde (CTIS) e das coordenações vinculadas à Diretoria de Políticas de Atenção Integral à Saúde (Dpais), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) vem desenvolvendo estratégias para o treinamento das equipes no uso do PEC. Essas ações têm implicado na capacitação crescente de profissionais nos municípios em prol da adesão à plataforma e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), adotada pelo governo federal em favor da restruturação das informações da Atenção Primária em nível nacional.



As UBS informatizadas podem utilizar o link https://pectrn.saude.pa.gov.br/, disponibilizado pelo CTIS da Sespa, para proceder ao treinamento dos profissionais das Secretarias Municipais de Saúde e, com isso, incentivar os servidores a otimizar a utilização do sistema.

A capacitação dos profissionais de saúde dos municípios paraenses é importante para a integração de todas as unidades de saúde do Estado no acesso e no uso da Rede Nacional de Dados em Saúde, pois possibilita um provimento e transição da continuidade do cuidado no âmbito da rede de atenção, para facilitar o acesso dos profissionais de saúde e dos pacientes a exames, agenda de saúde, carteira de vacinação e todas as informações relacionadas ao prontuário eletrônico do cidadão (PEC) no SUS.

"A informatização da saúde traz benefícios tanto para a população, pois facilita a geração de informações que ajudam nos atendimentos dos pacientes, como para as gestões, no auxílio à tomada de decisões. O uso do prontuário eletrônico auxilia as equipes da Atenção Primária a organizarem o processo de trabalho desde o acolhimento até o planejamento das atividades fora da unidade", destaca do coordenador do CTIS da Sespa, Cristiano dos Santos.

Um dos desafios na Atenção Primária é o cadastro dos cidadãos no sistema. O PEC veio para preencher esse vazio assistencial, pois conta com um módulo cidadão, totalmente integrado ao Cartão Nacional de Saúde, que possibilita a manutenção desses cadastros tanto para os cidadãos atendidos eventualmente na UBS como para cidadãos acompanhados pelos profissionais das equipes.

"Estamos vivendo uma reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde. A qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população", afirma Cristiano.