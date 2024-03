Saúde mental é tema de palestra em shopping em Belém; veja como participar

O público que for ao Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, nos dias 30 e 31 de março, poderão participar de atividades de reflexão, renovação espiritual e saúde mental. A iniciativa é gratuita e ocorre no Teatro do Bosque do estabelecimento. O foco, segundo o Pastor Nilson Caetano, é preencher as mentes e os corações com conhecimento e inspiração.

"E onde melhor do que um local tão central e acolhedor como um shopping? Estamos entusiasmados em oferecer esta oportunidade de conexão espiritual e crescimento pessoal para nossa comunidade”, disse o líder espiritual.

Palestrantes qualificados falarão sobre diversos temas, entre eles saúde emocional, oferecendo insights valiosos sobre como lidar com desafios mentais e emocionais. É uma oportunidade única para aqueles que buscam entender e fortalecer sua saúde mental e emocional.

Serviço

Palestras sobre saúde emocional

Data: 30 e 31/03

Hora: 20h

Local: Shopping Bosque Grão-Pará (Avenida Centenário, número 1052)