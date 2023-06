Remédios de graça: veja a lista atualizada dos medicamentos gratuitos na Farmácia Popular 2023

O programa Farmácia Popular, que garante o acesso gratuito ou com descontos de até 90% em medicamentos, teve sua lista ampliada pelo governo federal. Agora, qualquer cidadão tem direito aos remédios disponíveis. Conheça os medicamentos gratuitos oferecidos e saiba como obtê-los.

Quais critérios para receber os remédios gratuitos da farmácia popular?

Para fazer a retirada, o usuário precisa procurar uma farmácia credenciada e apresentar receita médica, documento de identidade e CPF. Em algumas situações é preciso, também, levar o laudo.

Confira a lista dos medicamentos gratuitos da Farmácia Popular

Para controle da asma, diabetes e hipertensão, o Farmácia Popular 2023 disponibiliza um total de 22 medicamentos gratuitos para todos os cidadãos. No tratamento da asma, estão incluídos os seguintes medicamentos:

- brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg)

- dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg)

- sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

Já para o controle da diabetes, os medicamentos gratuitos disponíveis são:

- cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg)

- glibenclamida (5 mg)

- insulina humana regular (100 ui/ml)

- insulina humana (100 ui/ml).

No caso da hipertensão, os medicamentos gratuitos incluem:

- atenolol (25 mg)

- besilato de anlodipino (5 mg)

- captopril (25 mg)

- cloridrato de propranolol (40 mg)

- hidroclorotiazida (25mg)

- losartana potássica (50 mg)

- maleato de enalapril (10 mg)

- espironolactona (25 mg)

- furosemida (40 mg)

- succinato de metoprolol (25 ml)





Além disso, os beneficiários do programa Bolsa Família também têm acesso a uma variedade de medicamentos gratuitos através da Farmácia Popular. A lista inclui desde anticoncepcionais até fraldas geriátricas. Confira a relação completa no site oficial do programa.

Os anticoncepcionais disponíveis gratuitamente são:

- acetato de medroxiprogesterona (150 mg)

- etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg);

- noretisterona (0,35 mg);

- valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg)

Para o tratamento do colesterol alto é disponibilizada gratuitamente:

- sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

Já no caso da doença de Parkinson, os medicamentos gratuitos são:

- carbidopa (25 mg)

- levodopa (250 mg)

- cloridrato de benserazida (25 mg)

- levodopa (100 mg)

No tratamento do glaucoma, os beneficiários têm acesso ao:

- maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

Para a incontinência, são disponibilizadas fraldas geriátricas gratuitamente. Já no tratamento da osteoporose, o medicamento gratuito é:

- alendronato de sódio (70 mg)



Por fim, aos paciente com rinite podem ter acesso:

- budesonida (32 mg e 50 mg)

- dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)



E para diabetes:

- dapagliflozina (10 mg)