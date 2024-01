Refrigerante zero engorda? É mais saudável? Veja mitos e verdades sobre a bebida

Os refrigerantes sem adição de açúcar, popularmente conhecidos como "zero", estão ganhando cada vez mais espaço no mercado, à medida que os consumidores buscam opções menos prejudiciais à saúde sem ter que renunciar ao sabor das bebidas gaseificadas.

Diante da crescente preocupação com hábitos alimentares e o aumento das taxas de obesidade e diabetes, essas bebidas têm se destacado como escolhas atraentes para quem pretende diminuir a ingestão de açúcares e calorias mesmo sem abrir mão do consumo da bebida. Fica a dúvida: será que esses produtos devem ser consumidos livremente, mesmo que sejam livres de açúcar?

Quais as diferenças entre os refrigerantes zero açúcar e os tradicionais?

A nutricionista e professora da Wyden, Bárbara Soares de Assis, explica que a diferença principal entre os refrigerantes tradicionais e os zero está na presença do açúcar. “Os refrigerantes ‘zero’ utilizam adoçantes artificiais para oferecer o sabor doce. Em função disso, eles podem apresentar diferenças sutis no sabor, na composição de ingredientes e geralmente possuem menos calorias do que os tradicionais”, enumera.

Equilíbrio é tudo

A profissional destaca a necessidade de equilíbrio no consumo de refrigerantes, mesmo na versão sem açúcar. Ela também ressalta a importância do acompanhamento regular de um profissional de saúde, que vai avaliar a quantidade adequada de refrigerantes e se realmente é seguro incluí-los em sua dieta.

“Isso porque, embora possam ser uma opção com menos calorias e açúcar, os refrigerantes zero ainda contêm adoçantes artificiais e outros ingredientes que podem impactar na saúde”, orienta a especialista.



Bárbara frisa, ainda, que não é correto afirmar que os refrigerantes sem açúcar são mais saudáveis. “O consumo excessivo de adoçantes artificiais também pode ter efeitos negativos, como o aumento das chances de desenvolver câncer, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, problemas dentários e ósseos em geral, uma vez que a bebida prejudica o cálcio dos nossos ossos, favorecendo a osteoporose. Por isso, a atenção e o equilíbrio na dieta são essenciais, priorizando o consumo de água e outras opções mais saudáveis", comenta.

E, para finalizar, é importante lembrar que o refrigerante não contém muitos nutrientes. Além disso, o problema não passa apenas pelo açúcar; em qualquer versão, a bebida possui uma quantidade elevada de sódio. O sódio em excesso prejudica a circulação sanguínea e causa retenção de líquidos. “Por isso, a recomendação é que tanto a versão tradicional quanto a ‘zero’ sejam consumidas na menor quantidade possível”, conclui.