Pode interromper o Ozempic durante as festas de fim de ano? Veja alertas

Durante as festividades de fim de ano, muitas pessoas que utilizam medicamentos populares para diabetes ou perda de peso, como Saxenda, Ozempic e Wegovy, podem considerar a possibilidade de pular doses por uma ou duas semanas. Esses medicamentos suprimem o apetite e também podem causar efeitos colaterais desconfortáveis, o que faz algumas pessoas suspederem o uso durante as celebrações.

Efeitos colaterais diferentes em cada pessoa

Os agonistas do receptor GLP-1, como Ozempic e Wegovy, são geralmente administrados por injeção semanal e funcionam imitando hormônios que regulam o apetite e a glicose no sangue. A Dra. Judith Korner, professora de medicina na Divisão de Endocrinologia do New York Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, alerta que pular uma dose pode resultar em níveis mais altos de glicose no sangue para aqueles que usam o medicamento para controlar diabete tipo 2. No entanto, se a condição estiver bem controlada, essa elevação pode não ser clinicamente significativa.

Para aqueles que utilizam esses medicamentos para perda de peso, os riscos associados a pular doses são diferentes. A Dra. Alyssa Dominguez, endocrinologista da Keck Medicine of USC em Los Angeles, explica que isso pode levar a uma menor supressão do apetite e ao aumento do risco de comer em excesso durante as festas. Apesar disso, Korner observa que os medicamentos permanecem no corpo por um tempo, então mesmo ao pular uma dose, ainda pode haver algum efeito na regulação do apetite.

A bula do Ozempic indica que, caso uma dose seja esquecida, ela deve ser administrada dentro de cinco dias. Se mais de cinco dias se passarem, a pessoa deve pular a dose perdida e continuar com o cronograma regular. Para os medicamentos Mounjaro e Zepbound, a recomendação é semelhante: a dose esquecida deve ser tomada dentro de quatro dias; caso contrário, deve-se ignorá-la e seguir com a próxima dose conforme programado. Já a bula do Wegovy orienta que, se uma dose for perdida e a próxima estiver a mais de dois dias de distância, o paciente deve tomar a dose perdida assim que possível. Porém, se a próxima dose estiver a menos de dois dias, não é necessário tomar a dose perdida.

A Dra. Deborah Horn, diretora de medicina da obesidade na UTHealth Houston, explica que muitos desses medicamentos podem ser interrompidos por até duas semanas sem necessidade de voltar a uma dose mais baixa. No entanto, ela alerta que não é aconselhável pular doses apenas para aproveitar mais as festividades de fim de ano. Após duas semanas sem medicação, o risco de efeitos colaterais aumenta significativamente, mesmo que o paciente não tenha apresentado problemas durante o aumento gradual da dose anteriormente.

É importante que os pacientes considerem os riscos associados à interrupção dos medicamentos. Para aqueles que usam esses tratamentos para controlar o açúcar no sangue ou para perda de peso, as consequências podem variar. A Dra. Horn recomenda que os pacientes mantenham suas doses regulares sempre que possível e sugere estratégias para aproveitar as festas sem comprometer sua saúde, como ajustar porções e evitar alimentos que possam causar desconforto gastrointestinal.

Nem tudo é sobre comida

Durante as festas, muitos pacientes preferem manter seus cronogramas de doses de medicamentos. O Dr. Eduardo Grunvald, diretor médico do Centro de Gerenciamento Avançado de Peso no Instituto Bariátrico e Metabólico da UCSD, observa que, em sua experiência, os pacientes tendem a continuar com a medicação, pois as festividades podem ser desafiadoras. Profissionais de saúde orientam seus pacientes sobre como seguir com os tratamentos enquanto ainda desfrutam de suas comidas favoritas, sugerindo a prática de porções menores.

A Dra. Deborah Horn ressalta a importância de controlar o tamanho das refeições para evitar desconfortos. Ela explica que o consumo excessivo pode causar náusea ou dor abdominal em pessoas que utilizam medicamentos GLP-1. Portanto, é essencial que os pacientes mantenham as porções em um nível que consigam tolerar, garantindo uma experiência mais agradável durante as celebrações.

Além disso, a Dra. Horn sugere que comer a cada quatro horas pode ajudar a reduzir o risco de efeitos colaterais gastrointestinais. Durante as festas, é aconselhável ter cuidado com alimentos ricos em gordura e carboidratos, pois esses podem agravar sintomas como náusea. Incorporar fibras e proteínas nas refeições pode ajudar a minimizar esses desconfortos e permitir que os pacientes aproveitem as festividades de forma mais saudável.

Por fim, é importante lembrar que as festas não são apenas sobre comida. Além disso, atividades sociais que não envolvem comida também podem ser uma ótima maneira de aproveitar a temporada festiva com amigos e familiares.