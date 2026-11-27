Projeto da USP e da Ufopa promove evento sobre saúde na Amazônia em Santarém

Evento gratuito acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no Campus Tapajós da Ufopa, em Santarém

Nesta edição, a Ufopa oferece 2.086 vagas em cursos de graduação, ampliando as oportunidades em Santarém e nos campi ( Foto: Foto: Acervo da Ufopa )

O Seminário Tecendo Linhas do Cuidado Integral à Saúde na Amazônia acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2026, no Auditório Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém. O evento, gratuito e aberto ao público, reúne gestores, profissionais de saúde, pesquisadores, representantes de movimentos sociais e estudantes para dois dias de debate sobre saúde, território e cuidado integral no contexto amazônico.

O seminário marca dois anos de atuação do Projeto Tecendo em Almeirim, Jacareacanga, Prainha, Rurópolis, Santarém e Trairão, cidades do Baixo Amazonas e do Tapajós onde há dificuldades no acesso a serviços especializados de saúde.

Em cada município, duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram selecionadas para receber as ações, que incluem formação de agentes comunitários de saúde, aplicativos de suporte clínico, telessaúde e estratégias para enfrentar desafios como insegurança alimentar, doenças crônicas e fragilidades na saúde bucal e materno-infantil.

Programação

No primeiro dia, 30 de novembro, a abertura oficial contará com representantes da FSP/USP, da Ufopa, do Núcleo de Telessaúde da UFMG, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) e dos municípios participantes. Em seguida, a programação se divide em quatro mesas temáticas: a apresentação dos resultados gerais do Tecendo, com falas de coordenadores da APS de cada município; uma mesa sobre saúde bucal, com resultados de cursos e ações de teleodontologia; uma mesa sobre saúde materno-infantil e segurança alimentar, com destaque para aplicativos desenvolvidos pelo projeto; e uma mesa sobre doenças crônicas não transmissíveis e saúde ocular, incluindo o telediagnóstico oftalmológico. O primeiro dia se encerra com apresentação cultural.

No segundo dia, 1º de dezembro, o debate principal é dedicado ao Núcleo de Telessaúde da Ufopa — polo regional que conecta equipes de saúde da família a especialistas por meio de teleconsultoria, teleducação e telerretinografia. A programação inclui ainda a constituição formal de uma Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde na Amazônia Legal e uma discussão sobre o impacto das queimadas na saúde regional. O evento se encerra com a pactuação dos próximos passos entre o Projeto Tecendo, instituições parceiras e o Ministério da Saúde, com foco na continuidade das ações dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento tem carga horária de 12 horas. Será emitido certificado para participantes com frequência mínima de 75%, sendo obrigatória a participação presencial. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Projeto Tecendo.

Sobre o Projeto Tecendo

O projeto "Tecendo linhas do cuidado integral à saúde na Amazônia" é uma iniciativa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP) em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará (ISCO/Ufopa). Desde 2024, atua em seis municípios do oeste paraense — Almeirim, Jacareacanga, Prainha, Rurópolis, Santarém e Trairão — com foco no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde como coordenadora do cuidado na região do Baixo Amazonas e do Tapajós.

A atuação se organiza em três linhas principais: saúde materno-infantil, da gestação à primeira infância, com foco em segurança alimentar, desnutrição, educação e assistência social; saúde bucal, com uso de ferramentas de teleodontologia para detecção, diagnóstico e tratamentos precoces; e doenças crônicas não transmissíveis — sobretudo diabetes e hipertensão —, com ênfase na estratificação de risco e na gestão das condições de saúde dos pacientes.

O projeto também tem entre seus objetivos garantir a participação social por meio do diálogo com conselhos de saúde e organizações representativas de usuários do SUS, qualificar a demanda da APS dirigida à atenção especializada por meio de treinamentos e tecnologias de telessaúde, e desenvolver um aplicativo para apoiar ações de saúde de forma colaborativa e interativa.

O Tecendo integra o Juntos pela Saúde, iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em parceria com doadores privados. É executado pelo Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da USP, com apoio do BNDES e da Umane, tendo o Idis como gestor da parceria.

Serviço

Seminário Tecendo Linhas do Cuidado Integral à Saúde na Amazônia

Data: 30 de novembro e 1º de dezembro de 2026

Local: Auditório Tapajós da UFOPA, 1º andar do Bloco de Salas Especiais (Laranjão), Unidade Tapajós. Rua Vera Paz, s/n, bairro Salé, Santarém/PA

Horário: a partir das 8h