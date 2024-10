Poli Metropolitana registra média de 3,7 mil atendimentos mensais voltados à saúde da mulher

Referência em especialidades clínicas e cirúrgicas em Belém, a Policlínica Metropolitana é uma unidade ambulatorial de média complexidade que oferta consultas e exames que auxiliam no cuidado e prevenção da saúde da mulher. Os atendimentos nas especialidades clínicas de ginecologia e de mastologia ajudam a detectar precocemente cânceres como o de colo de útero e mama, ao passo que a central diagnóstica garante exames como ultrassom, mamografia e até biópsia, todos pelo sistema público. Por mês, são feitos, em média, 2,3 mil exames e até 1.400 consultas especializadas.

A autônoma Odilene dos Santos, de 39 anos, moradora do bairro da Terra Firme, em Belém, passou por duas consultas na Poli Metropolitana e recomendou o serviço. "Fui na especialidade de clínica geral e também na ginecologia. Os médicos foram bastante atenciosos e a organização da unidade foi o que me deixou mais impressionada. Aqui eu fiz exames de sangue, de urina e também de imagem. Agora, farei o preventivo e o de mama para voltar com a ginecologista. Acredito que é muito importante a mulher se cuidar preventivamente, antes que ela seja surpreendida com alguma doença", comentou.

Preventivo

A principal forma de detectar as lesões que podem evoluir para quadros mais graves é através do preventivo e da mamografia. “Na Poli Metropolitana temos o PCCU (preventivo), o ultrassom de mama e a mamografia. Sabemos que a principal forma de prevenção é a detecção precoce, o rastreamento e a vacina HPV. Uma vez detectadas as doenças, a guia de referência é para o Hospital Ophir Loyola”, explica Luciana Monteiro, ginecologista da Poli.

Com base nos atendimentos feitos nos consultórios da Clínica Metropolitana, ela destaca que as principais doenças detectadas nas pacientes do sexo feminino são miomatose uterina, climatério, ovários policísticos, doenças do ovário e vaginose.

Diagnóstico precoce

Para o enfrentamento dessas doenças, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por intermédio da Poli Metropolitana, disponibiliza mais de 2,3 mil exames por mês. A prevenção e a detecção precoce são as chaves para um tratamento eficaz, e a Poli Metropolitana se empenha em garantir acesso aos exames fundamentais para esse processo. Na luta contra o câncer de mama, a Policlínica disponibiliza mensalmente: 600 mamografias, 1150 Ultrassonografias gerais e 120 biópsias de mama.

"Esses exames são essenciais para identificar possíveis alterações no tecido mamário, o que pode levar ao diagnóstico precoce do câncer de mama", destacou Camylla Rocha, diretora técnica da unidade.

Para o câncer de colo de útero, a Policlínica Metropolitana oferece 400 colposcopias (exame que permite a visualização ampliada do colo do útero) e 35 biópsias de colo de útero (casos em que há necessidade de aprofundar o diagnóstico). Esses exames são essenciais para detectar alterações celulares no colo do útero e garantir o tratamento imediato quando necessário.

“A prevenção é o primeiro passo para cuidar da saúde. No caso do câncer de mama, é importante manter uma rotina de exames como a mamografia, além de realizar o autoexame das mamas regularmente. Manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e evitar o consumo excessivo de álcool também são hábitos que ajudam na prevenção", destaca Camylla.

"Para o câncer de colo de útero, o exame preventivo (Papanicolau) deve ser realizado periodicamente, conforme orientação médica, e a vacina contra o HPV é uma medida eficaz de prevenção, sendo oferecida pelo SUS para meninas e meninos a partir dos 9 anos”, detalhou a médica.

A diretora técnica também orienta as mulheres sobre os principais cuidados que devem ter com a sua saúde. “Faça exames preventivos regularmente: a mamografia, o Papanicolau e a ultrassonografia de mamas são ferramentas poderosas para o diagnóstico precoce. Orientamos a prática do autocuidado: realize o autoexame das mamas regularmente e fique atenta a mudanças no corpo. Também é importante manter hábitos saudáveis, como a alimentação balanceada, prática de exercícios físicos e evitar fumar são medidas que reduzem o risco de câncer”, disse Camylla.

Por último, a profissional também alerta quanto à vacina contra o HPV. “Ela é uma das maneiras mais eficazes de prevenir o câncer de colo de útero”, garantiu.

Como ter acesso

As consultas de ginecologia e mastologia podem ser agendadas por meio de encaminhamento médico da Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência. Este encaminhamento é direcionado à Central Estadual de Regulação, que organiza o fluxo de atendimentos dentro do SUS e garante o agendamento para os diversos serviços ambulatoriais estaduais, incluindo a Policlínica Metropolitana.

“Além disso, campanhas promovidas pela Sespa, como a 'Vem te Cuidar!', e encaminhamentos via Usinas da Paz, são oportunidades especiais para as mulheres acessarem exames e consultas de forma rápida, facilitando o diagnóstico precoce”, frisou Camylla.

Entenda

A unidade, administrada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), atende mulheres de todas as idades, com queixas ginecológicas e que permitam atendimento ambulatorial e eletivo – exceto as gestantes, pois não há atendimento obstétrico. Entre as principais patologias atendidas, estão: miomatose uterina, cistos ovarianos, lesões ou suspeitas de lesões em colo uterino, doença inflamatória pélvica e climatério.

Fique atento aos principais sintomas:

Câncer de colo de útero:

Sangramento vaginal sem causa aparente e fora da menstruação, podendo acontecer também após a relação sexual; Corrimento vaginal alterado, com mau cheiro ou coloração marrom, por exemplo; Dor abdominal ou pélvica constante, que pode piorar ao usar o banheiro ou durante o contato íntimo; Sensação de pressão no fundo da barriga; Vontade de urinar mais frequente, mesmo durante a noite; Perda rápida de peso sem estar fazendo dieta; Cansaço excessivo; Dor e inchaço nas pernas; Perdas involuntárias de urina ou de fezes.

Câncer de mama:

Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos; Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual; Nódulo mamário de consistência endurecida e fixa ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade; Descarga papilar unilateral sanguinolenta; Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos.

Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral; presença de linfadenopatia axilar; aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de laranja; Retração na pele da mama; Mudança no formato do mamilo.

(Fonte: Ministério da Saúde)