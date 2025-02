PEP ou PrEP? Saiba como prevenir o HIV no Carnaval 

Durante o Carnaval, a discussão sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) ganha destaque, especialmente a prevenção do HIV. Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) reforça a importância da prevenção combinada e orienta sobre o acesso à testagem e às profilaxias pré e pós-exposição ao vírus. A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) são distribuídas gratuitamente em unidades de saúde especializadas como o Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia) e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), ampliando a proteção da população. Mas qual a diferença entre elas?

A PrEP é um método preventivo que consiste no uso do medicamento antirretroviral para reduzir o risco de infecção pelo HIV. É indicada para pessoas que se expõem frequentemente a situações de risco, como profissionais do sexo, casais sorodiferentes (quando um dos parceiros vive com HIV e o outro não) e quem tem múltiplos parceiros sexuais.

Já a PEP é uma medida de emergência para quem teve um possível ou conhecido contato com o vírus, seja por uma exposição insegura, relação sexual desprotegida, rompimento de preservativo ou acidente com material biológico. O tratamento deve ser iniciado em até 72 horas após a exposição. Quanto mais cedo for iniciado, maior a eficácia.

“O uso da PEP é indicado para quem teve uma relação de risco, como quando o preservativo estoura durante a relação, ou mesmo para profissionais de saúde que sofreram acidentes com material biológico. Em Belém, as UPAs e os Prontos-Socorros realizam esse atendimento. O Casa Dia e o Centro de Testagem e Aconselhamento também disponibilizam o serviço de segunda a sexta-feira, dentro do horário de funcionamento”, explica Reginaldo Júnior, diretor do Casa Dia.

Prevenção reforçada no Carnaval

Em Belém, os principais espaços especializados nesse atendimento é o Casa Dia, que acompanha pacientes diagnosticados com HIV/Aids na rede municipal de saúde e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Quando o teste aponta um resultado positivo, o usuário é encaminhado automaticamente para o acolhimento e acompanhamento no Casa Dia, que conta com uma equipe multidisciplinar para garantir o atendimento adequado e a realização de exames. A partir dos resultados, os pacientes são acompanhados por médicos, enfermeiros e uma equipe multidisciplinar, recebendo os medicamentos antirretrovirais necessários.

A PrEP também é um dos recursos disponíveis no município para evitar novas infecções pelo HIV. Segundo Reginaldo Júnior, o método é fundamental na prevenção combinada e pode ser utilizado por diferentes perfis da população. “A PrEP é uma medida profilática essencial, especialmente para profissionais do sexo, casais HSH (homens que fazem sexo com outros homens) e para qualquer pessoa que queira se proteger antes da exposição ao HIV. Quem deseja ter acesso a esse serviço pode procurar o Casa Dia e o CTA para iniciar o acompanhamento necessário”, reforça.

Ressalta-se que a PrEP, por conferir um método profilático pré-exposição, necessita ser iniciada previamente (com o tempo necessário antes da exposição, para começar a fazer efeito e alcançar níveis de proteção ideais) e assim garantir sua segurança e eficácia. Vale lembrar que a PrEP não protege das outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). No acompanhamento da PrEP você deverá fazer exames regularmente e receber orientação sobre as outras ISTs.

O diretor do Casa Dia destaca que as profilaxias protegem apenas contra o HIV, não prevenindo outras ISTs, como sífilis e gonorréia. “Quem faz uso da PrEP deve manter seus exames laboratoriais em dia, além de atualizar as vacinas, especialmente contra hepatites. O acompanhamento médico é essencial para garantir a segurança do tratamento e a eficácia da profilaxia”.

Serviço

Casa Dia: Avenida Pedro Álvares Cabral, bairro da Sacramenta. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento): Travessa Rui Barbosa, 1059, bairro do Reduto. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

No feriado de Carnaval, o Casa Dia estará fechado. Os serviços serão retomados na quarta-feira, 5 de março, das 08h às 17h. Já o CTA estará fechado durante o feriado de Carnaval e retornará na quarta-feira, 5, a partir das 12h.