Pará registra quarto óbito por dengue; já são 6.404 casos confirmados no Estado

O Pará registrou a quarta morte por dengue em 2024. Conforme o Ministério da Saúde (MS), o óbito mais recente foi registrado na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense. Belém, Monte Alegre e Altamira são os outros municípios onde ocorreram os três óbitos neste ano. O levantamento feito pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), que contabiliza dados coletados até o dia 15 de abril. A Sespa aponta que o Pará tem 6.404 casos de dengue confirmados.

No painel de monitoramento dos casos de arboviroses do MS não há mais detalhes sobre o óbito por dengue em Parauapebas ou sobre a vítima. Os dados do boletim epidemiológico da Sespa ainda registram 22.127 casos suspeitos de dengue em todo o Pará. A secretaria ainda informou que os casos são notificados quando suspeitos ou confirmados, mas as notificações de ‘prováveis’ são excluídas ou descartados, caso não sejam clinicamente compatíveis.

Devido o estado ainda não ter recebido as vacinas específicas para a dengue, a Sespa informou que, como ação de enfrentamento à doença no Pará, tem realizado ações como:

• Elaboração do Plano de Contingência Estadual de Dengue, Chikungunya e Zika 2024;

• Elaboração do informe epidemiológico das Arboviroses quinzenalmente;

• Monitoramento dos casos de Arboviroses nos municípios do Estado.

Belém

A capital paraense registrou em março a primeira e única morte por dengue neste ano, até o momento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), até esta sexta-feira (3/05) foram registrados o total de 2.317 casos notificados/suspeitos da doença. Os casos suspeitos, mas que ainda estão em análise, chegam a 237.

Para combater a doença, a Sesma ainda informa que a principal ação de enfrentamento se dá por meio de visitas nas casas da população. “As ações de enfrentamento são as visitas domiciliares e mutirão nos bairros de maior incidência como a Pedreira, com o total de 149 casos; Guamá, com 195 casos; e Cremação, com 110 casos. O Programa Municipal de Combate à Dengue também trabalha na eliminação e possíveis criadouros em Belém, além das ações educativas aos finais de semana e datas de expedição (como feriados), para orientação, promoção e prevenção a saúde da população neste agravo”, informou.