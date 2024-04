Pará recebe R$ 9,9 milhões para campanha de vacinação nas escolas

Nesta quarta-feira (03) o Ministério da Saúde informou que o Pará vai receber R$ 9,9 milhões de reais para a realização da campanha de vacinação nas escolas. De acordo com a pasta, o valor é dividido em R$ 1,1 milhão para o desenvolvimento de estratégias, além de R$ 8,8 milhões para 144 municípios do estado. Do montante total que será destinado ao estado, o município de Belém irá receber R$448.498,91 reais. No Pará, a campanha vai de 02 de maio a 03 de junho.

Conforme informações passadas pela Sespa nesta quarta-feira passada, a campanha será realizada pela a secretaria de saúde em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), através de uma mobilização com as secretarias municipais de saúde do estado, bem como com as escolas estaduais e municipais de todos os 144 municípios.

Ainda de acordo com a Sespa, o planejamento adotado é de resgate das coberturas vacinais nas creches, escolas municipais e estaduais dentro das estratégias de microplanejamento. Ademais, a secretaria informou que as coordenações municipais de imunização, a SPE e o setor de educação dos municípios estão atuando conjuntamente.

Campanha de vacinação em Belém

Em nota enviada, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que por meio da Coordenação de Imunizações, reuniu no dia 04 de março, com os Coordenadores Distritais, Assessoria da Divisão da Atenção Básica, RT( Referência técnica) e PSE (Programa Saúde na Escola), com o objetivo de alinhar um levantamento de adolescentes e crianças matriculados nas escolas Municipais e Estaduais, pactuadas com o Programa Saúde na Escola, para estabelecer o plano de operacionalização da campanha.

“Em consenso, ficou definido que, até a primeira quinzena de abril, todas as unidades de saúde encaminhem para a Coordenação de Imunizações da Sesma, o cronograma de visitas às escolas, priorizando as unidades educacionais com crianças matriculadas na faixa etária até 5 anos e/ou com adolescentes de 9 a 14 anos”, informou o órgão municipal.

Em relação ao início da campanha, a Semas explica que “considerando o período de chuvas intensas da Região Norte, a campanha de vacinação nas escolas no município de Belém será realizada de 02 de maio a 02 de junho de 2024, conforme pactuado entre Ministério da Saúde e Governo do Estado do Pará.”, finaliza a Sesma.

Confira os valores que cada município irá receber:

Abaetetuba R$ 133.211,90

Abel Figueiredo R$ 11.493,17

Acará R$ 93.154,23

Afuá R$ 73.779,56

Água Azul do Norte R$ 27.551,93

Alenquer R$ 106.679,90

Almeirim R$ 146.320,34

Altamira R$ 325.002,27

Anajás R$ 73.250,93

Ananindeua R$ 183.287,67

Anapu R$ 60.354,94

Augusto Corrêa R$ 54.070,64

Aurora do Pará R$ 47.524,12

Aveiro R$ 58.988,30

Bagre R$ 49.180,34

Baião R$ 52.362,58

Bannach R$ 13.204,44

Barcarena R$ 89.733,36

Belém R$ 448.498,91

Belterra R$ 36.621,29

Benevides R$ 37.970,13

Bom Jesus do Tocantins R$ 22.697,13

Bonito R$ 21.821,30

Bragança R$ 107.251,74

Brasil Novo R$ 33.796,95

Brejo Grande do Araguaia R$ 19.510,18

Breu Branco R$ 34.528,43

Breves R$ 172.027,68

Bujaru R$ 42.865,04

Cachoeira do Piriá R$ 34.514,97

Cachoeira do Arari R$ 36.604,15

Cametá R$ 140.711,00

Canaã dos Carajás R$ 45.887,02

Capanema R$ 40.021,48

Capitão Poço R$ 77.631,32

Castanhal R$ 96.972,69

Chaves R$ 73.536,30

Colares R$ 20.653,99

Conceição do Araguaia R$ 34.861,47

Concórdia do Pará R$ 48.305,99

Cumaru do Norte R$ 42.709,41

Curionópolis R$ 20.419,31

Curralinho R$ 41.724,69

Curuá R$ 29.869,94

Curuçá R$ 40.973,95

Dom Eliseu R$ 46.141,60

Eldorado do Carajás R$ 37.516,92

Faro R$ 41.646,62

Floresta do Araguaia R$ 24.776,51

Garrafão do Norte R$ 40.397,59

Goianésia do Pará R$ 42.794,59

Gurupá R$ 67.960,71

Igarapé-Açu R$ 39.841,58

Igarapé-Miri R$ 73.236,11

Inhangapi R$ 13.645,45

Ipixuna do Pará R$ 53.641,78

Irituia R$ 60.713,79

Itaituba R$ 179.881,44

Itupiranga R$ 67.181,56

Jacareacanga R$ 122.659,90

Jacundá R$ 33.258,22

Juruti R$ 87.492,02

Limoeiro do Ajuru R$ 41.270,01

Mãe do Rio R$ 34.854,79

Magalhães Barata R$ 15.729,50

Marabá R$ 186.462,66

Maracanã R$ 50.125,41

Marapanim R$ 36.454,84

Marituba R$ 50.476,77

Medicilândia R$ 39.048,90

Melgaço R$ 51.140,97

Mocajuba R$ 37.174,08

Moju R$ 116.060,58

Mojuí dos Campos R$ 46.844,93

Monte Alegre R$ 104.876,83

Muaná R$ 39.866,30

Nova Esperança do Piriá R$ 37.896,50

Nova Ipixuna R$ 19.028,54

Nova Timboteua R$ 18.299,80

Novo Progresso R$ 78.024,58

Novo Repartimento R$ 95.129,37

Óbidos R$ 101.377,36

Oeiras do Pará R$ 41.309,81

Oriximiná R$ 212.127,62

Ourém R$ 28.790,53

Ourilândia do Norte R$ 50.259,37

Pacajá R$ 88.009,68

Palestina do Pará R$ 12.922,54

Paragominas R$ 93.112,80

Parauapebas R$ 138.612,16

Pau D'Arco R$ 16.631,41

Peixe-Boi R$ 13.348,91

Piçarra R$ 22.860,40

Placas R$ 46.661,92

Ponta de Pedras R$ 39.717,77

Portel R$ 137.700,94

Porto de Moz R$ 88.230,78

Prainha R$ 84.431,14

Primavera R$ 11.102,29

Quatipuru R$ 12.931,24

Redenção R$ 51.274,36

Rio Maria R$ 21.545,40

Rondon do Pará R$ 39.563,68

Rurópolis R$ 51.311,30

Salinópolis R$ 27.744,09

Salvaterra R$ 32.586,42

Santa Bárbara do Pará R$ 20.312,37

Santa Cruz do Arari R$ 16.706,88

Santa Izabel do Pará R$ 46.038,15

Santa Luzia do Pará R$ 25.035,37

Santa Maria das Barreiras R$ 37.382,53

Santa Maria do Pará R$ 32.615,45

Santana do Araguaia R$ 44.792,88

Santarém R$ 315.900,62

Santarém Novo R$ 12.769,42

Santo Antônio do Tauá R$ 40.292,57

São Caetano de Odivelas R$ 24.410,50

São Domingos do Araguaia R$ 27.175,15

São Domingos do Capim R$ 55.421,37

São Félix do Xingu R$ 190.706,23

São Francisco do Pará R$ 23.115,73

São Geraldo do Araguaia R$ 31.096,50

São João da Ponta R$ 10.323,58

São João de Pirabas R$ 25.412,66

São João do Araguaia R$ 24.181,39

São Miguel do Guamá R$ 54.475,04

São Sebastião da Boa Vista R$ 34.197,32

Sapucaia R$ 11.113,59

Senador José Porfírio R$ 48.841,67

Soure R$ 24.026,99

Tailândia R$ 61.232,93

Terra Alta R$ 13.555,07

Terra Santa R$ 22.911,62

Tomé-Açu R$ 75.762,16

Tracuateua R$ 43.980,39

Trairão R$ 36.840,33

Tucumã R$ 30.839,80

Tucuruí R$ 50.332,51

Ulianópolis R$ 34.139,45

Uruará R$ 66.506,80

Vigia R$ 55.254,18

Viseu R$ 85.385,30

Vitória do Xingu R$ 23.601,84

Xinguara R$ 36.204,66

VALOR TOTAL R$ 8.810.743,75

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)