Pacientes com doenças crônicas em Marituba recebem visita do Programa Melhor em Casa

A equipe multidisciplinar que compõe o Programa Melhor em Casa em Marituba realizou, na manhã desta quinta-feira (10), visitas na residência de pacientes com doenças agudas e crônicas graves para avaliar se estes se encaixam no perfil do programa.

O programa visa oferecer cuidados especializados no conforto do lar do paciente reduzindo a permanência destes nos hospitais, garantindo acompanhamento seguro e humanizado com mais comodidade e ainda inibindo os riscos de contágio pela Covid-19 ao paciente.

A moradora do bairro Bela Vista Danielle Amorim, foi uma das pacientes que recebeu a visita da equipe. Ela conta que há cerca de 4 anos foi acometida pela Chikungunya que culminou na síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que pode comprometer o funcionamento do sistema imune e do sistema nervoso. A doença fez com que ela se torne dependente de uma cadeira de rodas.

“Só de a equipe ter vindo até minha casa, realizado escuta e analisado meus dados médicos eu vejo que de fato existe uma preocupação para com a saúde dos munícipes ”, disse a paciente ao receber visita da equipe que avaliou o seu atual estado de saúde para analisar se ela encaixa no perfil de atendimento do programa.

“O programa Melhor em Casa é voltado para a atenção secundária e terciária. É um serviço especializado em que a gente faz visita domiciliar e acompanha pacientes no processo de reabilitação”, explica a médica Maria Helena Moutinho. “A gente faz o acompanhamento do paciente nesse processo pós doença até que ele tenha recuperação e esteja habilitado a voltar às suas funções como era antes da doença”, pontua.

O programa conta com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social e técnicos de enfermagem e permite com que a equipe conheça melhor a realidade no dia a dia do paciente.