Os efeitos da coca-cola na saúde; saiba os riscos para o sistema digestivo

A Coca-Cola e outras marcas de refrigerantes são associadas a um aumento nos riscos de doenças como diabete e obesidade. No entanto, especialistas alertam que esses produtos também podem causar sérios problemas no sistema digestivo. Mesmo os refrigerantes considerados 'diet' ou 'zero' não estão isentos de riscos e podem aumentar a vontade de consumir doces.

O que é o ácido fosfórico?

O ácido fosfórico, um aditivo incolor presente em muitos refrigerantes, tem a função principal de acidificar os alimentos e prevenir o crescimento de bactérias e mofo. Essa substância confere aos refrescos um sabor ácido e uma textura efervescente. O ácido fosfórico é derivado do fósforo, um mineral essencial para o crescimento, manutenção e reparo de tecidos e células no corpo. Embora o fósforo seja necessário, o consumo excessivo pode esgotar o cálcio, um nutriente vital para a saúde óssea e muscular. A falta de cálcio pode levar a condições como a osteoporose, que fragiliza os ossos, aumentando o risco de fraturas.

Estudos também mostram que o consumo de refrigerantes açucarados pode reduzir os níveis de colesterol HDL (o “bom” colesterol) e elevar os triglicerídeos, um tipo de gordura presente na corrente sanguínea, originada de alimentos como manteiga e óleos. Um estudo realizado em 2020 descobriu que adultos que consumiam refrigerantes com frequência apresentavam um risco 98% maior de ter níveis baixos de HDL e uma probabilidade 53% maior de desenvolver triglicerídeos elevados.

E quanto ao Fígado?

Uma pesquisa indicou que mulheres que consumiam um ou mais refrigerantes adoçados com açúcar diariamente tinham 85% mais chances de serem diagnosticadas com câncer de fígado em comparação com aquelas que consumiam menos de um por semana.Além disso, as consumidoras diárias de refrigerante tinham 68% mais probabilidade de falecer devido a doenças hepáticas do que aquelas que consumiam três ou menos refrigerantes por mês. No entanto, é importante notar que o risco geral de morte era considerado baixo, com aproximadamente 150 mortes pela doença observadas no estudo.

Não foi encontrada correlação entre doenças hepáticas e bebidas sem açúcar, como a Coca-Cola Diet. No entanto, os refrigerantes diet podem apresentar seus próprios efeitos colaterais.