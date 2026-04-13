O que é o Transtorno Bipolar? Entenda sintomas, diagnóstico e tratamento

Muito além de oscilações de humor, o transtorno bipolar é uma condição clínica complexa que exige diagnóstico adequado, tratamento contínuo e acolhimento. No Dia Mundial do Transtorno Bipolar, celebrado em 30 de março, especialistas reforçam a necessidade de ampliar o debate sobre saúde mental e combater o estigma associado à doença.

Segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA), cerca de 140 milhões de pessoas vivem com o transtorno no mundo. Os primeiros sinais costumam surgir antes dos 30 anos, período marcado por mudanças pessoais e sociais significativas.

A condição é caracterizada por episódios alternados de depressão, mania e, em alguns casos, hipomania. Essas fases apresentam sintomas distintos e podem impactar diretamente a vida social, profissional e afetiva do paciente.

Sintomas do transtorno bipolar variam entre fases

Na fase depressiva, os principais sintomas incluem:

Tristeza persistente;

Perda de interesse em atividades;

Alterações no sono e apetite;

Fadiga e dificuldade de concentração;

Pensamentos recorrentes de morte.

Já nos episódios de mania ou hipomania, é comum observar:

Sensação intensa de bem-estar;

Aumento de energia;

Redução da necessidade de sono;

Impulsividade e fala acelerada;

Ideias de grandiosidade e menor percepção de riscos.

De acordo com o psicólogo Felipe Barata, o transtorno não se resume a mudanças rápidas de humor ao longo do dia. Segundo ele, os episódios têm duração definida e tendem a se intensificar sem tratamento.

Diagnóstico é clínico e deve ser feito por especialistas

O diagnóstico do transtorno bipolar é realizado por profissionais da psiquiatria ou psicologia, com base em avaliação clínica detalhada. São considerados o histórico do paciente, contexto de vida, antecedentes familiares e possíveis transtornos associados.

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), os primeiros episódios costumam surgir entre 18 e 25 anos. A partir da análise, também é possível identificar o tipo do transtorno:

Tipo I: episódios de mania com duração de cerca de sete dias, intercalados com depressão;

episódios de mania com duração de cerca de sete dias, intercalados com depressão; Tipo II: episódios de hipomania por pelo menos quatro dias, com fases depressivas mais longas;

episódios de hipomania por pelo menos quatro dias, com fases depressivas mais longas; Transtorno ciclotímico: oscilações frequentes de humor sem períodos claros de estabilidade.

Estigma ainda dificulta diagnóstico e tratamento

Apesar de ser tratável, o transtorno bipolar ainda enfrenta forte preconceito. A Associação Brasileira de Transtorno Bipolar (ABTB) aponta três formas principais de estigma:

Público, que gera discriminação;

Autocensura, quando o paciente esconde o diagnóstico;

Evitação de ajuda por medo de julgamento.

Esse cenário contribui para atrasos no diagnóstico e no início do tratamento, o que pode agravar os sintomas.

Apoio familiar e acesso ao SUS são fundamentais

O suporte de familiares e amigos é essencial para identificar mudanças de comportamento e incentivar o tratamento. O acolhimento, a escuta sem julgamentos e um ambiente seguro fazem diferença no processo de estabilização.

No Brasil, o atendimento em saúde mental é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que inclui:

Unidades Básicas de Saúde (UBS);

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);

Consultórios de rua;

Unidades de acolhimento;

Serviços hospitalares especializados.