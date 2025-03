O que é o adesivo anticoncepcional e como funciona? Saiba mais

Ao contar mais detalhes sobre a noite que supostamente passou com Neymar, Any Awuada, mulher que afirma ter recebido R$ 20 mil para manter relações sexuais com o jogador em uma festa, informou que os dois não usaram preservativo. Em vez disso, Neymar usava um adesivo na pele, próximo a região do abdômen.

Any conta que o atleta teria dito que o adesivo seria utilizado para prevenir IST's e também uma possível gravidez. A modelo, no entanto, disse que não conhecia o método.

O que é o adesivo

O adesivo anticoncepcional transdérmico contém hormônios femininos. É um método que reduz a chance de gravidez por meio da liberação de estrogênio e progesterona no organismo através de um adesivo aplicado à pele. Mas não previne 100% uma gravidez indesejada. Os hormônios são capazes de bloquear a ovulação e deixar o muco cervical mais espesso. Assim, não é indicado para homens.

Eficácia

O adesivo não previne infecções sexualmente transmissíveis e não protege contra a infecção pelo vírus HIV e nem contra outras infecções sexualmente transmissíveis. Para isso, a camisinha é o método mais indicado.A eficácia do adesivo anticoncepcional é de 99% para o uso correto, ou seja, quando ele é aplicado em local adequado (áreas sem dobras, fricção, sujeira e umidade), trocado nos dias corretos (Após 3 adesivos de uso) e com respeito ao tempo de pausa para menstruação.

Efeitos colaterais

O adesivo anticoncepcional pode ter os mesmos efeitos colaterais que as pílulas: sangramentos irregulares nos primeiros meses de uso, dor nas mamas, dor de cabeça, náuseas, cólicas e também irritação da pele no local da aplicação

Adesivo contraceptivo para homens

Anticoncepcionais masculinos vêm sendo estudados, mas ainda não estão disponíveis. Por enquanto só existem dois métodos que homens podem usar para evitar gravidez: preservativo e vasectomia — esta última não impede infecções sexualmente transmissíveis.Por outro lado, as mulheres podem usar camisinha feminina, pílulas, implantes e DIU, por exemplo.

Por Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, Editoraweb de OLiberal.com.