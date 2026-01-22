O que é MAV cerebral? Doença rara levou jogador a cirurgia no cérebro e pode matar

O lateral-esquerdo Vanderlan, do Red Bull Bragantino, passou por uma cirurgia no cérebro na terça-feira (20), no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. O procedimento feito no atleta ex-Palmeiras, considerado bem-sucedido, teve como objetivo tratar uma Malformação Arteriovenosa (MAV) cerebral, uma doença rara que afeta o sistema vascular do cérebro.

A MAV cerebral é uma alteração congênita caracterizada pela ligação anormal entre artérias e veias, sem a presença dos capilares. Essa condição compromete o fluxo sanguíneo adequado no cérebro. Estima-se que apenas 10 a cada 100 mil pessoas no mundo sejam diagnosticadas com a doença, conhecida pela difícil detecção e tratamento.

O que é a Malformação Arteriovenosa (MAV) Cerebral

A Malformação Arteriovenosa cerebral consiste em um emaranhado de vasos sanguíneos malformados de tamanhos variados, lembrando uma bola de lã. Em condições normais, o sangue oxigenado chega ao cérebro pelas artérias e retorna ao coração pelas veias, passando por capilares. Na MAV, essa etapa intermediária não ocorre, criando uma ligação direta entre artérias e veias.

Essa alteração pode causar o “roubo de fluxo sanguíneo”, deixando áreas adjacentes do cérebro com menor irrigação. Com o tempo, esses tecidos podem atrofiar e perder função. Além disso, os vasos malformados apresentam maior risco de ruptura, o que pode resultar em hemorragia cerebral e formação de coágulos.

Sintomas e gravidade da MAV

Quando há manifestação de sintomas, os mais comuns incluem:

Cefaleia (dor de cabeça);

Tontura;

Convulsões;

Perda de visão;

Déficits motores e cognitivos, como dificuldade de atenção e memória.

Em casos mais graves, o sangramento pode ser extenso e fatal. Há situações em que a MAV só é identificada após o óbito.

Diagnóstico da condição rara

De acordo com uma nota oficial divulgada pelo Red Bull Bragantino, Vanderlan apresentou, ao longo de 2025, um quadro infeccioso associado a cefaleia. Esse sintoma levou à realização de exames de imagem, que apontaram uma alteração cerebral, exigindo investigações mais aprofundadas.

Após consultas, exames complementares e avaliações com diferentes neurocirurgiões, o diagnóstico de Malformação Arteriovenosa (MAV) cerebral foi confirmado. A decisão pela cirurgia foi tomada em conjunto pelo atleta, familiares e equipe médica.

O clube informou que o procedimento foi realizado na terça-feira pelo Dr. Feres Chaddad, descrito como referência em MAV na América Latina. “Vanderlan passa bem e inicia em breve o período de recuperação, para retorno à prática esportiva nos próximos meses”, destacou o comunicado do Bragantino.

O jogador chegou o Red Bull Bragantino em agosto de 2025, após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, e tem contrato com a equipe até 2030. Após a cirurgia, Vanderlan segue em recuperação médica, com expectativa de retorno gradual às atividades esportivas nos próximos meses.