No Pará, mais de 4,6 mil pessoas já se inscreveram no programa Mais Saúde com Agente

Na primeira semana de abertura do período de inscrições no programa Mais Saúde com Agente, cerca de 4.641 pessoas no Pará realizaram a matrícula para concorrer a vagas nos cursos de Técnico de Agente Comunitário de Saúde e Técnico de Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias. Dentre os inscritos, 3.725 são Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 916 são Agentes de Combate às Endemias (ACEs).

O período de inscrições vai até o próximo dia 24 e os interessados podem se inscrever por meio do site oficial do programa. A iniciativa busca atualizar a formação da categoria, de acordo com as novas atribuições da previstas na Lei nº 11.350/2006 oferecendo condições para analisar informações coletadas nas residências e território de atuação, além de orientar a população, a fim de melhorar a qualidade da atenção primária e fortalecer a vigilância em saúde. São 180 mil vagas para todo o Brasil. Em nível nacional, já foram contabilizadas 103.402 inscrições desde sua inauguração. Desse total, 76.352 são ACS e 27.050 são ACEs.

Cabe ressaltar que apenas as inscrições concluídas serão consideradas, portanto, é fundamental verificar se a mensagem de validação foi recebida no e-mail cadastrado. Para agentes de saúde dos municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes, será ofertado um segundo momento de inscrições.

Os cursos

Durante a ministração dos cursos, os participantes ainda poderão ampliar as habilidades de acolhimento para atendimento a populações vulneráveis, como a equidade de gênero, raça e etnia; saúde mental; e o cuidado de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Essa é uma estratégia inclusiva que forma agentes para atender especificidades das comunidades em que atuam, o que deve resultar em atendimentos do SUS mais humanizados e assertivos.

O programa é promovido pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e as Escolas do SUS.