Mounjaro, medicamento que 'ajuda a emagrecer', chega ao Brasil em junho; saiba mais detalhes

O Mounjaro (tirzepatida), fabricado pela farmacêutica Eli Lilly, ganhou data para chegar nas farmácias brasileiras: no dia 7 de junho. Embora autorizado pela Anvisa desde 2023, anteriormente, ele só era disponibilizado de forma importada. O medicamento também estava sendo utilzado e comercializado de maneira off label (sem indicação na bula) também para tratar a obesidade.

O que é?

Medicamento, que ganhou popularidade por promover o emagrecimento, o Mounjaro é um remédio utilizado e indicado para tratar o diabetes tipo 2 descontrolada em adultos. Quando usado em conjunto com a prática de exercícios físicos e com dieta, faz com que os níveis de açúcar no sangue diminuam. Essa medicação, assim como o Ozempic (semaglutida), é comercializada em forma de uma caneta injetável com tirzepatida na sua composição, substância que ajuda a fazer com quem a utiliza, ter sensação de saciedade e reduz o apetite. Com doses de 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg, deve ser usado com indicação do endocrinologista.

Para que serve

O Mounjaro (tirzepatida) é indicado para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2 descontrolada em adultos, nos seguintes casos:

- Quando a metformina (medicamento mais comum para tratar diabetes mellitus) é contraindicada ou provoca efeitos colaterais não toleráveis;

- Em combinação com outros remédios antidiabéticos, como metformina, sulfonilureias, dapaglifozina, empagliflozina ou até mesmo a insulina.

Quanto vai custar?

O preço máximo para o consumidor, definido pela Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), ou seja, sem impostos e outros detalhes de precificação, é de R$ 3.627,82 para uma caneta de até seis doses. Entretanto, mudanças de valores ocasionais podem ocorrer no decorrer do tempo.

Como funciona?

O Mounjaro tem ação duplicada pois age ativando os receptores GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1) e GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose), que são hormônios liberados naturalmente pelo intestino após qualquer refeição.

As principais ações do Mounjaro no corpo são:

-Estimular a liberação de insulina pelo pâncreas;

-Reduzir a quantidade de glicose produzida pelo fígado;

-Melhorar a sensibilidade à insulina;

-Aumentar os níveis de adiponectina e a modular o metabolismo de gorduras;

-Reduzir o esvaziamento gástrico;

-Aumentar a sensação de saciedade;

-Melhorar dos níveis de hemoglobina glicada A1c (HbA1c).

Quem não deve usar

O Mounjaro não deve ser usado como automedicação e sem prescrição médica. Não deve ser utilizado também por menores de 18 anos, mulheres grávidas ou em amamentação, ou por pessoas que tenham diabetes tipo 1, pancreatite ou alergia a qualquer componente da fórmula.

O remédio deve ser usado com cautela em pessoas com gastroparesia, retinopatia diabética ou problemas no pâncreas ou rins.O Mounjaro também é contraindicado para pessoas com histórico pessoal ou familiar de câncer de tireoide.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com.)