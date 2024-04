Medicamentos para refluxo, como omeprazol, podem causar enxaqueca e dor de cabeça, aponta estudo

A ingestão de medicamentos para evitar quadro de refluxo pode ser ligado a efeitos colaterais como enxaqueca e dores de cabeça, conforme estudo publicado recentemente pela revista científica Neurology Clinical Practice. A conclusão foi que as pessoas que tomavam alguns desses medicamentos tinham 70% mais probabilidade de ter enxaqueca do que as pessoas que não tomam. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Quais medicamentos são esses?

Para amenizar os sintomas do refluxo, normalmente as pessoas se utilizam de medicamentos chamados de redutores de acidez gástrica, que incluem diversas classes, como os inibidores da bomba de prótons, da qual fazem parte o omeprazol e o esomeprazol, os antagonistas dos receptores H2 da histamina ou bloqueadores H2, como cimetidina e famotidina, e suplementos antiácidos.

O estudo em questão não prova que os medicamentos redutores de ácido causam enxaqueca, mas mostra uma associação.

Como foi feita essa pesquisa?

Os pesquisadores analisaram informações de 11.818 pessoas que forneceram dados sobre o uso de medicamentos para refluxo e se tiveram enxaqueca ou dor de cabeça intensa nos últimos três meses. Os resultados mostraram que 25% desses que tomaram inibidores da bomba de prótons tiveram enxaqueca ou dor de cabeça intensa, em comparação com 19% daqueles que não tomaram os medicamentos.

Entre aqueles que tomaram bloqueadores H2, 25% também tiveram dor de cabeça intensa, em comparação com 20% daqueles que não tomaram esses medicamentos. E 22% dos que tomaram suplementos antiácidos tiveram fortes dores de cabeça, em comparação com 20% dos que não tomaram antiácidos.

Quando os investigadores ajustaram outros fatores que poderiam afetar o risco de enxaqueca, como idade, sexo e consumo de cafeína e álcool, as pessoas que tomavam inibidores da bomba de protóns tinham 70% mais probabilidade de ter enxaqueca do que as pessoas que não tomavam esses medicamentos. Aqueles que tomavam bloqueadores H2 eram 40% mais propensos e aqueles que tomavam suplementos antiácidos eram 30% mais propensos.

Problemas gastrointestinais e enxaqueca

Estudos anteriores já mostraram que pessoas com problemas gastrointestinais podem ter maior probabilidade de enxaqueca, mas os pesquisadores não acreditam que isso é suficiente para explicar a associação entre o uso de medicamentos para reduzir a acidez gástrica e o aumento do risco de enxaqueca encontrada no estudo.

Uma limitação apontada pelos pesquisadores é que apenas um pequeno número de pessoas fazia uso dos medicamentos, principalmente os bloqueadores H2.

O que é refluxo?

O refluxo ocorre quando o ácido do estômago flui para o esôfago, geralmente após uma refeição ou quando a pessoa está deitada. Pessoas com refluxo ácido podem apresentar azia, soluçods, úlceras e desenvolver doença do refluxo gastroesofágico, que pode levar ao câncer de esôfago.

