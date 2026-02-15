Capa Jornal Amazônia
Saúde

Saúde

Limpeza do umbigo: Riscos, sinais de infecção e como higienizar

Descubra os riscos de não limpar o umbigo corretamente. Aprenda como higienizar, evitar fungos e bactérias, e identifique sinais de infecção com dicas de especialistas

Jennifer Feitosa
fonte

Saiba os riscos de não limpar o umbigo: sinais de alerta e como higienizar corretamente (Freepik)

Muitas vezes esquecido durante o banho, o umbigo é uma parte fundamental do corpo que exige atenção constante. Por ser uma região de dobra, ele acumula suor, resíduos de pele e sujeira, tornando-se o ambiente ideal para a proliferação de fungos e bactérias, especialmente em dias quentes.

Entenda por que a higienização do umbigo é vital para sua saúde e como evitar complicações graves.

O que acontece se você não limpar o umbigo?

A ausência de uma rotina de limpeza pode levar ao desenvolvimento de inflamações e infecções. Em casos mais graves, o quadro pode evoluir para complicações severas, principalmente em pessoas com o sistema imunológico fragilizado ou doenças crônicas.

“Deixar o umbigo úmido facilita o crescimento de fungos e bactérias. Além disso, secar mal a região pode causar tantos problemas quanto não limpar”, explica a Dra. Maria das Graças Leto, dermatologista da clínica AMO, em Salvador.

O que é o umbigo e por que ele acumula sujeira?

O umbigo é, tecnicamente, uma cicatriz formada após a queda do cordão umbilical. Além de ser um ponto de referência anatômica para exames, ele possui características únicas:

  • Vulnerabilidade: É uma área frágil do abdômen, propensa ao surgimento de hérnias.
  • Microbioma: É um local onde residem diversos tipos de bactérias naturalmente.
  • Acúmulo de resíduos: A cavidade retém óleos naturais da pele, suor e fibras de roupas, o que exige higiene regular para evitar que esses detritos se tornem focos de infecção.

Sinais de alerta: Como identificar uma infecção no umbigo

A falta de higiene pode causar sintomas incômodos que indicam a necessidade de cuidados médicos. Fique atento aos seguintes sinais:

  • Vermelhidão excessiva na área e ao redor;
  • Coceira persistente;
  • Dor ou sensibilidade ao toque;
  • Mau cheiro forte e constante;
  • Secreção amarelada ou esbranquiçada.

Caso a infecção se espalhe para a pele circundante, pode ser necessário o uso de antibióticos sob prescrição médica.

Passo a passo: Como limpar o umbigo de forma correta

A limpeza deve ser delicada para não ferir a pele sensível da região. Siga estas recomendações:

  • Momento ideal: Prefira fazer a limpeza durante o banho.
  • Água morna: Ela ajuda a amolecer e remover a sujeira com mais facilidade.
  • Técnica: Utilize o próprio dedo ou uma gaze fina. Limpe a área suavemente, sem aplicar força ou tentar alcançar profundidades excessivas.
  • Secagem é fundamental: Após o banho, seque bem a região com uma toalha limpa. Se o seu umbigo for mais profundo, garanta que não reste nenhuma umidade no fundo da cavidade.

O que evitar durante a higienização

Para não causar irritações, sensibilidade ou feridas que sirvam de porta de entrada para bactérias, evite os seguintes erros:

  • Produtos agressivos: Não utilize álcool, antissépticos fortes ou sabonetes muito alcalinos.
  • Atrito excessivo: Esfregar com força pode machucar a pele.
  • Cotonetes: Embora possam ser usados com extremo cuidado, não são a melhor opção, pois facilitam a criação de microferidas se manuseados sem cautela.

Quando procurar um médico?

O Dr. Sylvio Provenzano, clínico geral do Hospital Universitário dos Servidores do Estado (HUSE), no Rio de Janeiro, faz um alerta importante:

“Se aparecer secreção com mau cheiro, dor ou vermelhidão intensa — principalmente em pacientes com diabetes ou que usam imunossupressores — é fundamental procurar ajuda médica rapidamente para evitar o agravamento do quadro.”

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Saúde
