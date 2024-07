Julho Amarelo: veja onde fazer teste para hepatites virais no Pará e em Belém

Unidades de saúde distribuídas pelo Pará, bem como pela capital paraense, oferecem testagem e tratamento para hepatites virais, infecção que atinge o fígado e causa alterações de leves, moderadas ou graves, não apresentando sintomas na maioria das vezes. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Há ainda, com menor incidência, o vírus da hepatite D, mais comum na região Norte do país e o vírus da hepatite E, que é menos frequente no país.

Para reforçar a testagem e promover a conscientização sobre a doença, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) divulgam ações neste mês de julho.

Testagem

A Sespa informa que os testes rápidos, não somente para as hepatites virais B e C, além de HIV e sífilis, são distribuídos mensalmente aos 144 municípios do Estado para o abastecimento de todas as unidades de saúde. Os testes rápidos para as hepatites B e C estão disponíveis de forma gratuita e sigilosa, em todas as unidades de saúde, a qualquer usuário que manifeste a vontade pode realizá-lo com a obtenção do resultado em vinte minutos. Caso o usuário apresente resultado reagente para um dos vírus (B e/ou C), o usuário será direcionado ao Serviço de Atendimento Especializado (SAE) HIV/Aids e hepatites virais, mais próximo da sua residência.

Já a Sesma, responsável por Belém, reforça que a testagem é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Casas Saúde da Família, nas unidades municipais de urgência (UPAs e prontos-socorros), no Centro de Testagem e Aconselhamento Rayssa Gorbachofh e na Casa Dia. Todos esses locais estão aptos a realizar também testes para outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como Sífilis e HIV. Sempre que um caso reagente (positivo) é identificado, o profissional atendente encaminha o paciente para o centro de referência, a Casa Dia.

Nas unidades, também é oferecido acolhimento pré e pós-teste, onde o paciente recebe informações sobre o fluxo de tratamento das hepatites e tem a oportunidade de esclarecer dúvidas. É importante destacar que, para um diagnóstico correto, podem ser necessários outros exames e consultas, informa a secretaria.

Tratamento

De acordo com a Sespa, os tratamentos para as hepatites virais B e C encontram-se disponíveis nos 40 SAEs localizados em todos os Centros Regionais de Saúde, aonde o diagnóstico, escolha do tratamento medicamentoso adequado conforme a condição clínica do usuário e bem como o monitoramento clínico durante e pós-tratamento, é realizado pela equipe multiprofissional deste Serviço, e de forma compartilhada com a Unidade de Saúde a qual este usuário é vinculado.

Em Belém, a Sesma divulga que o tratamento para Hepatites Virais segue um protocolo estruturado para garantir o cuidado adequado aos pacientes. Ao buscar atendimento, o usuário é acolhido por um profissional do SAE Casa Dia, onde sua matrícula é realizada com total garantia de sigilo das informações pessoais.

"Durante o processo, o paciente passa por uma consulta com enfermeiros especializados e realiza procedimentos de exames, incluindo a coleta de carga viral. Com base nos resultados obtidos, o médico responsável prescreve o tratamento adequado para cada caso específico. E durante todo o período de tratamento, o paciente é acompanhado de perto pela equipe médica até sua alta. Após o término do tratamento inicial, o paciente continua sendo monitorado para garantir sua saúde contínua e o controle da doença", destaca a secretaria.

Para mais informações sobre o tratamento das Hepatites Virais em Belém, a população pode buscar atendimento nas unidades de saúde municipais ou no Centro de Testagem e Aconselhamento Rayssa Gorbachofh.

Campanha de conscientização para o mês de julho

Em nota, a Sespa informa que suas equipes estarão em Salinópolis, durante todos os finais de semana de julho, oferecendo testagens para hepatites nas ações que estarão a postos no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), montado na praia do Atalaia pelo Governo do Pará. Além disso, a Sespa distribuirá este mês 104 mil testes rápidos e cerca de 800 mil preservativos que serão usados em ações dos Centros Regionais de Saúde e dos municípios.



A Sesma também está promovendo uma série de ações de conscientização sobre as Hepatites Virais em diversas localidades do município durante o mês de julho. Nas unidades básicas de saúde estão sendo realizadas atividades educativas voltadas para a prevenção dessas doenças, além da preparação de iniciativas especiais em praias, praças e ilhas.

"Todos os finais de semana deste mês, os profissionais de saúde estarão presentes nas praias de Outeiro, Mosqueiro, Cotijuba, e nas praças Batista Campos e Praça da República, realizando ações de testagem e abordagem direta à população. O objetivo é sensibilizar sobre os riscos das Hepatites Virais e promover a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)", enfatiza a secretaria.

Segue o cronograma das atividades:

• Sábado, 13 de julho: Praia Grande de Outeiro e Praia da Brasília, das 07h às 19h.

• Domingo, 14 de julho: Praça da República e Praça Batista Campos, das 07h às 19h.

• Sábado, 20 de julho: Cotijuba, das 06h às 18h.

• Domingo, 21 de julho: Cotijuba, das 06h às 18h.

• Sábado, 27 de julho: Mosqueiro, das 06h às 18h.

• Domingo, 28 de julho: Mosqueiro, das 06h às 18h.

Além dessas ações, segundo a secretaria, também está prevista uma iniciativa especial durante a Parada LGBTQIAPN+ de Mosqueiro 2024, que será realizada no dia 28 de julho, onde serão realizadas testagens e abordagens diretas para conscientizar sobre os riscos das Hepatites Virais e a importância da prevenção das ISTs.