Jovem de 21 anos desenvolve arritmia cardíaca após consumir 8 xícaras de café por dia

Uma jovem de 21 anos, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, desenvolveu arritmia cardíaca após consumir quantidades excessivas de cafeína. Rachel Finley, que é criadora de conteúdo de beleza no TikTok, contou sua história na rede social para alertar outras pessoas e revelou tomar cerca de oito xícaras de café por dia.

Rachel disse que começou a tomar café expresso no ensino médio, porque achava que era mais legal do que café com leite. O hábito se tornou mais frequente quando a jovem começou a trabalhar e a conciliar os estudos com a vida social.

"Comecei a beber doses de café expresso no ensino médio porque achei que era mais legal do que tomar um café com leite", contou ela no TikTok. "Piorou na faculdade quando comecei a trabalhar em um restaurante. Eles tinham um café no restaurante, então eu bebia de seis a oito doses por dia. Eu simplesmente amei a maneira como isso me fez sentir", disse.

Rachel começou a sentir palpitações durante a noite e ficou acordada com medo de estar tendo um ataque cardíaco. No dia seguinte, ela foi ao hospital, onde foi diagnosticada com arritmia cardíaca. "Os médicos me disseram que o consumo excessivo de cafeína foi a principal causa da minha arritmia", contou.

O que é arritmia cardíaca

A arritmia cardíaca é uma condição que ocorre quando o coração bate irregularmente. Ela pode ser causada por uma série de fatores, incluindo estresse, ansiedade, defeitos congênitos, desregulação dos hormônios da tireoide, anemia, hipertensão, obesidade, consumo excessivo de estimulantes como álcool, cafeína e nicotina.

Os sintomas da arritmia cardíaca podem variar de pessoa para pessoa. Eles podem incluir palpitações, dor no peito, falta de ar, tontura e desmaios.

O paciente sente o coração acelerar sem motivo e apresenta pulsação irregular, com falha entre uma batida e outra. Em condições normais, o coração opera com uma frequência de batimentos cardíacos entre 60 e 100 vezes por minuto. Quando eles ficam abaixo de 60 batimentos por minuto, ocorre a bradicardia. Quando ultrapassam os 100 batimentos por minuto em repouso, o quadro é chamado de taquicardia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)