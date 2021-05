Irmãs que moravam em estados diferentes morrem de covid-19 no mesmo dia

Ivonete Peixoto do Nascimento Santos, de 60 anos, e Izolda Peixoto do Nascimento Pinheiro, de 51, receberam o diagnóstico de Covid-19 no mesmo dia, há cerca de um mês atrás. As duas moravam em estados diferentes, uma no Rio Grande do Norte e a outra vivia no Ceará. Segundo as informações, elas faleceram quase no mesmo horário, por complicações da doença.

Izolda estava fazendo o tratamento em casa, no Ceará, mas foi internada após a saturação ficar baixa demais. Ivonete também piorou e foi entubada em um hospital de Mossoró (RN).

Os familiares informaram que as notícias das mortes de Ivonete e Izolda foram dadas uma seguida da outra, na noite da última terça-feira. Todos ficaram abalados com as mortes no mesmo dia e quase no mesmo momento.