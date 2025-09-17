Hospital Jean Bitar comemora 5 anos do programa obesidade zero com 2.266 cirurgias

Com 2.266 cirurgias bariátricas realizadas, o Governo do Estado, comemora neste mês, cinco anos do Programa Obesidade Zero, executado pela equipe multiprofissional do Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém. O programa tem sido um divisor de águas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), no Pará, transformando vidas, promovendo bem-estar e novas perspectivas.

Para a secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz, comemorar cinco anos do Programa Obesidade Zero é celebrar vidas transformadas. “Cada cirurgia representa mais saúde, autoestima e novas oportunidades para os paraenses. Histórias como da Lussandra mostram que o programa vai além do tratamento da obesidade: ele devolve dignidade e esperança às famílias. O Governo do Estado segue comprometido em ampliar esse cuidado especializado pelo SUS.”

Entre as milhares de histórias permeadas por desafios, determinação, coragem e luta para realização de seus sonhos, está a trajetória inspiradora de uma usuária que encontrou no Programa Obesidade Zero a oportunidade para ter novas perspectivas, o que também incentivou seu irmão a fazer sua inscrição no programa.

A usuária Lussandra do Socorro Costa da Costa iniciou no programa em 2020, com 117 kg. Um ano depois, durante o tratamento pré-operatório, eliminou 16 kg, chegando ao dia da cirurgia com 101 kg. Após o procedimento, alcançou uma perda total de 60 kg, sendo 44 kg apenas no período pós-cirúrgico.

Ela destaca que foram vários os desafios enfrentados durante o seu elevado grau de obesidade, entre eles, as dificuldades de locomoção e a discriminação, que impactavam diretamente sua qualidade de vida e autoestima.

“O programa mudou minha vida, deu uma alinhada em 360 graus. Com isso, tive o privilégio de voltar a cuidar da minha mãe, que tinha problemas de saúde. Logo em seguida, encontrei uma nova profissão, porque eu aprendi que além de cuidar de mim, eu podia cuidar de outras pessoas”, pontuou.

Lussandra destacou a importância do programa pelo SUS. Ela ressalta que o tratamento oferece resultados eficazes, além da cirurgia em si. Para ela, o processo representa autoconfiança, amor-próprio e novas oportunidades, como voltar a estudar e realizar seus sonhos que agora são mais ambiciosos para manter sua qualidade de vida. "O programa incentiva amigos e famílias em busca de um futuro com mais saúde".

Agora quem aguarda ansioso pelo processo cirúrgico é o irmão de Lussandra, o paciente Lander Valber Costa da Costa, de 44 anos. Ele se inscreveu no 'Obesidade Zero' há seis meses, e está na fase de consultas e exames, e já iniciou mudanças de hábitos, como dieta e caminhada. Pesa 142 kg e lembra que, aos 18 anos, tinha 73 kg.

Lander contou que ficou feliz por entrar no programa, pois já havia incentivado a irmã a participar há cinco anos. A conquista da irmã e os estímulos o inspiraram a se inscrever. “O programa foi uma das melhores coisas para nós, porque nos ajudou e ajuda muitas pessoas, que, agora, estão super bem, apreciando o melhor da vida, se exercitando, se alimentando melhor e com mais qualidade de vida”, disse ele, que é cuidador de idosos.

O coordenador do programa Obesidade Zero e coordenador da equipe de cirurgia bariátrica do HJB, o cirurgião Carlos Armando Ribeiro, destaca que o projeto é essencial e precisa ser mantido ao longo do tempo, pois garante que pacientes com obesidade grave tenham sempre acesso à melhor opção terapêutica disponível.

“O programa é uma grande ferramenta no controle da obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma pandemia e que seus números só crescem no mundo. Com o consumo de ultraprocessados e o sedentarismo, observa-se um crescimento vertiginoso dessa condição. Ter um programa que facilite o acesso da população do Pará à cirurgia bariátrica e metabólica representa um grande avanço em saúde, aumentando a expectativa de vida”, frisou.

Programa

A cirurgia bariátrica, também conhecida como gastroplastia, é realizada pela técnica de videolaparoscopia, uma das principais estratégias no tratamento da obesidade grau 3. O procedimento reduz o tamanho do estômago e, aliado a outras práticas de cuidado, possibilita a perda de peso necessária para o paciente.

A Sespa informa que os interessados em participar do programa, devem acessar o site oficial e realizar uma autoavaliação, incluindo o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Pacientes com IMC igual ou superior a 40 kg/m², ou entre 35 e 40 kg/m² com comorbidades associadas, são elegíveis para a cirurgia. Após a triagem, os candidatos passam por uma avaliação médica detalhada com uma equipe multiprofissional.

O diferencial do Programa está na preparação realizada com o apoio da equipe multiprofissional, fator essencial para a adesão ao novo estilo de vida. O período de preparação para a cirurgia pode variar de seis meses a dois anos, de acordo com a adesão do paciente ao tratamento.

Trata-se de um programa estadual completo, que garante avaliação clínica, realização de exames, consultas médicas, cirurgia e acompanhamento em todas as fases, antes e depois do procedimento.

O diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, o administrador Hospitalar Giovani Merenda, celebra as 2.266 cirurgias bariátricas realizadas desde o lançamento do Programa Obesidade Zero. "É uma imensa satisfação ver o impacto positivo do programa na vida dos pacientes. São vidas transformadas, com novas perspectivas de futuro. Quero parabenizar nossa equipe multiprofissional pelo compromisso e dedicação que garantem o sucesso do 'Obesidade Zero”, ressaltou o gestor ao agradecer o apoio do Governo estadual, por meio da Sespa, que permite seguir a missão de cuidar da saúde dos usuários do SUS.

Mais informações e inscrição no site oficial: https://www.cadastrobariatrica.pa.gov.br/.

Serviço:

O HJB presta assistência em média e alta complexidade na área ambulatorial e hospitalar para usuários transgêneros, e em clínica médica e cirúrgica para pacientes com doenças metabólicas e gastrointestinais. A unidade fica na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, no bairro Umarizal, em Belém. Mais informações: (91) 3239.3800.