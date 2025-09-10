Hospital da Mulher do Pará completa seis meses com mais de 160 mil atendimentos

A dona de casa Maria de Nazaré Quaresma, 63 anos, do município de Igarapé-Miri, no nordeste paraense, compartilhou a transformação em sua rotina após a cirurgia para retirada de pedra nos rins, no Hospital da Mulher do Pará (HMPA) . “Eu estava há um ano e seis meses aguardando essa cirurgia. Aqui o atendimento é muito bom, dos melhores que já passei. As profissionais são alegres, colocam a gente pra cima e dão atenção em tudo”, disse, emocionada.

Em apenas seis meses de funcionamento, o hospital já se consolidou como referência no atendimento integral à saúde feminina. Desde a entrega em 8 de março, a unidade contabilizou mais de 160 mil atendimentos, incluindo consultas, exames, cirurgias e a assistência 24h no pronto atendimento, para casos de violência doméstica, sexual e urgência ginecológica.

Referência na região Norte, o hospital reúne mais de 20 especialidades médicas que garantem uma linha de cuidados completa, entre elas ginecologia, mastologia, urologia, proctologia, clínica da dor, cardiologia, neurologia clínica e cirúrgica, endocrinologia, cirurgia plástica e reparadora, ortopedia, geriatria, dermatologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. Desde março, o HMPA realizou mais de 26 mil consultas.

Outro destaque desse período de seis meses é que foram realizados mais de 130 mil exames laboratoriais e de imagem, com destaque para os exames voltados ao diagnóstico da endometriose, uma doença inflamatória crônica que afeta mais de 7 milhões de mulheres brasileiras em idade reprodutiva.

Procedimentos cirúrgicos

Com perfil para média e alta complexidade, o HMPA ultrapassou 3,5 mil intervenções cirúrgicas nos primeiros seis meses. A maior parte dos procedimentos foi de cirurgia geral (37,38%), seguida pelas ginecológicas (33,83%) e urológicas (9,29%).

Mais um exemplo é o da vendedora Maria Luísa Silva, 65 anos, mostrando o impacto da unidade na vida das pacientes. Após realizar uma cirurgia urológica, ela celebrou a recuperação: “Eu estou ótima, recebi um bom atendimento de todos. Até comento com algumas pessoas. Estou muito contente por ter conseguido me operar aqui”, relatou.

Urgência e emergência

O Hospital da Mulher foi o primeiro da região Norte a oferecer acolhimento especializado a vítimas de violência doméstica e sexual, com uma estrutura inovadora, que inclui a Sala Lilás e o primeiro totem de registro de ocorrência integrado à Delegacia Virtual de Atendimento à Mulher, proporcionando acolhimento seguro e total discrição.

Além disso, a unidade disponibiliza atendimento exclusivo em casos de urgência ginecológica, acompanhado de alterações nos sinais vitais, com apresentação de sangramentos intensos, cistos e abscessos ovarianos, inflamações mamária, dores pélvicas severas associadas à endometriose e infecções genitais.

Compromisso com a saúde da mulher

Para a diretora-geral do HMPA, Nelma Machado, os resultados dos seis primeiros meses confirmam a importância do hospital para a saúde pública do Estado. “Esse é um marco histórico para o Pará. O Hospital da Mulher nasceu com o propósito de cuidar integralmente da saúde feminina e, nesses meses, vem oferecendo atendimento humanizado, especializado e de alta qualidade para milhares de mulheres. O nosso compromisso é seguir ampliando o acesso e garantindo que cada paciente encontre aqui acolhimento, tratamento e esperança”, concluiu a gestora.

Serviço:

Para ser atendida no Hospital da Mulher, a paciente deve primeiro procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou outra unidade de saúde no município onde reside, ou ainda buscar encaminhamento médico em uma Usina da Paz. O Hospital da Mulher do Pará está localizado na Avenida Gentil Bittencourt, 2175, bairro de São Brás, em Belém.