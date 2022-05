Rede hospitalar realiza ação social à população de Barcarena e inaugura hospital

A Rede Adventista de Saúde no Pará inaugura, nesta terça-feira (9), o Hospital Adventista de Barcarena, às 11h30. Como destaque da unidade, de acordo com o grupo, está a tecnologia clínica e diagnóstica utilizada, com ênfase na ressonância magnética. O período de inauguração conta com a ação “Hospital Aberto à Comunidade”, iniciativa gratuita à população do município, que terá acesso aos serviços de aferição de pressão, glicose, glicose, corte de cabelo e massagem. A programação será nos dias 10 e 11, terça e quarta-feira, com atendimentos de 9h às 12h.

O diretor do hospital, Edgar Sobrinho, declara que um dos diferenciais do hospital é ter a possibilidade de atender doenças complexas em Barcarena, sem precisar que a população tenha que se deslocar para Belém. “Temos estrutura, equipe e equipamentos capacitados para atender in loco doenças tempo sensíveis (que precisam de atendimento rápido), dentre elas, infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmicos, além de urgências ortopédicas e problemas cardiológicos”, detalha.

O médico destaca ainda a precisão diagnóstica do novo hospital. “A nossa tecnologia é de ponta, um dos grandes destaques é a nossa ressonância, que é uma das primeiras da região, como auxílio nos diagnósticos complementares”, afirma.