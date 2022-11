Homens veganos correm menos risco de ter câncer de intestino, diz estudo

Homens veganos ou que seguem uma dieta plant based, rica em vegetais e grãos integrais, têm menos chance de desenvolver câncer no intestino. Isso é o que diz um estudo publicado na última terça-feira (29), na revista científica BMC Medicine, que apontou que 22% têm menos chance de desenvolver a doença, quando comparados com os que comem alimentos de origem animal.

O estudo foi feito ao longo de duas décadas por pesquisadores da Universidade Kyung Hee, da Coréia do Sul. Ao total, foram analisados aproximadamente 172 mil adultos de Los Angeles e do Havaí, divididos em 79 mil homens e 93 mil mulheres, com idade média de 59 anos.

Todos os participantes foram questionados sobre a frequência que consumiam os alimentos de uma lista de mais de 180 itens. As opções eram: "nunca ou quase nunca", "até duas vezes por dia" ou "mais vezes por dia". Em relação às bebidas, as respostas poderiam variar em "nunca" ou "quase nunca" a "quatro ou mais vezes ao dia".

Alimentos classificados em grupos e resultados

Os alimentos foram classificados em grupo de: vegetais saudáveis ​​(grãos integrais, frutas, vegetais, óleos vegetais, nozes, leguminosas, chá e café), alimentos vegetais menos saudáveis ​​(grãos refinados, sucos de frutas, batatas, açúcares adicionados), e alimentos de origem animal (gordura animal, laticínios, ovos, peixe ou frutos do mar, carne).

Ao longo da análise, 4.976 pessoas (2,9%) desenvolveram câncer de intestino. O resultado foi menos dominante em homens que tinham o hábito de consumir vegetais. De acordo com os cientistas, uma das hipóteses para o diagnóstico é que os antioxidantes encontrados em frutas, vegetais e grãos integrais consigam suprimir a inflamação crônica que pode levar ao câncer, o que acaba diminuindo o risco de desenvolvimento da doença.

"Como os homens tendem a ter um risco maior de câncer colorretal do que as mulheres, propomos que isso possa ajudar a explicar por que comer maiores quantidades de alimentos saudáveis ​​à base de plantas foi associado à redução do risco em homens, mas não em mulheres", sugeriu a pesquisadora Jihye Kim.

No entanto, os pesquisadores alegam que a análise tem limitações, uma vez que se baseia em dados relatados pelos participantes, que pode depender da memória sobre o que comeram até um ano atrás.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)