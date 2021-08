Homens e mulheres têm sintomas diferentes de Covid-19 antes e depois da vacina; veja

Um estudo realizado pelo Kings College de Londres, no Reino Unido, mostra que os sintomas da Covid-19 são diferentes entre homens e mulheres. Feito com 38 mil pessoas, o resultado do levantamento foi publicado na revista científica Lancet Digital Health. As informações são do Metrópoles.

De acordo com os pesquisadores, os homens costumam sentir mais falta de ar, fadiga, calafrios e febre. Enquanto as mulheres estão mais propensas a perder o olfato, sentir dor no peito e tosse persistente.

Mas os sintomas também mudam de acordo com a idade: pessoas com mais de 60 anos têm maior probabilidade de apresentar diarreia, enquanto a perda de olfato é menos comum. As pessoas que tomaram as duas doses da vacina e depois foram contaminadas, apresentam muita dor de cabeça, nariz escorrendo, espirros e dor de garganta. Sinais bem diferentes dos mais associados à Covid-19.

A pesquisadora Claire Steves, que participou do estudo, afirma que é importante as pessoas saberem que os primeiros sintomas estão em uma gama grande, e podem ser diferentes para cada membro da família. Ela defende que as informações também são relevantes para melhorar a testagem e o rastreamento de casos.