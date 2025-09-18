Governo do Pará transforma o SUS em modelo de cuidado regionalizado

Consolidado como o maior sistema público de saúde do mundo, o Sistema Único de Saúde (SUS) garante há 35 anos atendimento gratuito e de qualidade a milhões de brasileiros. No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) reforça esse compromisso com políticas, programas e serviços que beneficiam a população em todo o território.

O Programa Agora Tem Especialistas, que contempla o envolvimento de unidades hospitalares estaduais e municipais, até julho de 2025 realizou mais de 11 mil cirurgias eletivas no Estado, fruto do componente cirúrgico do programa. Além disso, estão em fase de implantação as Ofertas de Cuidado Integrado (OCIs), que garantirão atendimento completo da consulta ao tratamento em diversas especialidades.

Para o diretor do Departamento de Análise e Serviços da Sespa, Flávio Reis, o eixo Mais Médicos Especialistas reforça o programa com profissionais especializados em áreas de maior carência. “O Governo do Estado do Pará contribui com ações complementares, como as carretas da saúde, que ampliam o acesso em territórios de difícil alcance. O Agora Tem Especialistas é mais que uma ação contra filas, é um novo modelo de cuidado regionalizado, integrado e resolutivo”, afirmou.

O Pará também é o único Estado brasileiro a manter um programa exclusivo para o tratamento do pé torto congênito e de deformidades congênitas nas mãos em crianças. Desde 2022, mais de 3.231 pessoas foram beneficiadas. O atendimento gratuito pelo SUS é iniciado no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e, quando necessário, o paciente é encaminhado ao Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS).

Nos últimos cinco anos, o Programa Obesidade Zero possibilitou a realização de 2.266 cirurgias bariátricas, garantindo mais qualidade de vida para os pacientes. Criado em 2020, o programa oferece gratuitamente cirurgias, acompanhamento clínico e suporte multidisciplinar.

As entregas realizadas pelo Governo do Estado, tem fortalecido o SUS com inaugurações importantes, como o Hospital da Mulher do Pará em Belém, a Policlínica/Natea em Santarém e a revitalização de hospitais municipais.

Atenção à saúde da pessoa idosa

Os serviços para a população idosa são ofertados em diferentes níveis da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Nas Unidades de Referência Especializadas (UREs), há consultas com geriatras, neurologistas, ortopedistas e outros especialistas, além da dispensação de órteses, próteses e cadeiras de rodas, como na URE Demétrio Medrado.

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – Programa Melhor em Casa, de gestão municipal, integra a Rede de Urgência e Emergência. Voltado à desospitalização, atende pacientes que necessitam de cuidados contínuos, como reabilitação, tratamentos parenterais e cuidados paliativos.

Já os hospitais regionais, no âmbito da alta complexidade, garantem consultas especializadas, exames diagnósticos, cirurgias eletivas e internações de emergência, reguladas pela Sespa. Nesses serviços, também são disponibilizadas medicações especializadas para doenças como Alzheimer, Parkinson e osteoporose.

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) é outro espaço de referência. Oferece atendimento ambulatorial, exames (como audiometria, eletrocardiograma e ecocardiograma), fisioterapia, terapia ocupacional e apoio multiprofissional, com acesso regulado pela Sespa.

Na área de saúde mental, os idosos podem contar com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que integram a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Entre os serviços de gestão estadual estão os CAPS Renascer (Pedreira), Grão-Pará (Cremação), Icoaraci (Icoaraci), Marajoara AD II (Marambaia) e o CAPS Santarém, além de unidades geridas pelos municípios. O acesso pode ser espontâneo ou por encaminhamento dos serviços de saúde.

As ações itinerantes também reforçam a presença da saúde pública em diferentes territórios. O programa Saúde por Todo Pará leva consultas médicas, de enfermagem, odontologia, ginecologia, vacinação, exames, testes rápidos, encaminhamentos e atividades educativas a comunidades quilombolas, indígenas e de matriz africana.

Saúde mais perto da população

Thainá Damasceno Quaresma, de 36 anos, ficou sabendo do Programa Obesidade Zero por meio de um telejornal local e resolveu fazer sua inscrição em 2021. Na época ela pensava 134 quilos e tinha hipertensão, diabetes, estava com baixa autoestima e não conseguia acompanhar seus filhos em algumas atividades, além de sofrer preconceito.

“Desde o dia da cirurgia até hoje já perdi 53 quilos, e estou pesando 68. Tenho uma nova vida, com mais saúde, disposição e qualidade de vida. Faço atividade física. Eu só tenho a agradecer a toda equipe do hospital e ao programa. Hoje posso ser exemplo para os meus filhos em relação à saúde e à alimentação. Fiquei muito satisfeita com o resultado”, avaliou.

Já Lucas Rafael, de 19 anos, passou por uma cirurgia de correção no punho. A mãe do jovem, Alexandra Nobre, de 44 anos, contou sobre a transformação. “Ele sentia muita dor, e agora houve melhora, inclusive na parte estética, que o incomodava muito por ter o punho completamente envergado. Agora aguardamos o início da reabilitação, para que ele tenha os maiores ganhos possíveis e, principalmente, conquiste mais independência”, afirmou.

O que é o SUS?

O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele vai desde atendimentos simples, como medir a pressão arterial na Atenção Primária, até procedimentos complexos, como transplantes de órgãos. Tudo isso de forma integral, universal e gratuita para toda a população brasileira. Ele é o resultado da união de três esferas de governo: União, Estados e Municípios, cada um com responsabilidades próprias, conforme definido na Constituição Federal, ou seja, não pertence a uma única entidade, mas às três esferas de governo.

35 anos de atuação

Criado pela Constituição Federal de 1988 e oficializado em 1990, o SUS é uma das maiores conquistas democráticas do Brasil. Com base nos princípios de universalidade, equidade e integralidade, garante que todo cidadão tenha direito ao acesso gratuito à saúde de qualidade.

Universalidade: assegura o atendimento a todas as pessoas, sem distinções.

Equidade: busca reduzir desigualdades, priorizando quem mais precisa.

Integralidade: promove ações de prevenção, tratamento, reabilitação e integração com outras políticas públicas que impactam a qualidade de vida.

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, ressalta a importância do SUS para o país e o Estado. “O SUS é uma das maiores conquistas do povo brasileiro e, no Pará, temos trabalhado para que ele esteja cada vez mais próximo das pessoas, com serviços de qualidade em todas as regiões do Estado. Todos os programas e ações realizadas no Pará mostram o nosso compromisso em garantir acesso, acolhimento e resolutividade. Celebrar os 35 anos do SUS é reafirmar o nosso dever de ampliar a universalidade, a equidade e a integralidade do cuidado à população paraense.”

Ao longo de mais de três décadas, o SUS se consolidou como referência mundial em saúde pública. No Pará, a Sespa reafirma diariamente o compromisso de ampliar e qualificar os serviços, garantindo à população atendimento básico, assistência especializada, vigilância em saúde, pesquisa e educação.p