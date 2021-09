Gatos ficam menos estressados e ajudam no controle da ansiedade de autistas, diz pesquisa

Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa Para Interação Humano-Animal da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, mostrou que gatos sofrem menos estresse quando adotados por famílias com crianças autistas e tendem a ajudar no controle da ansiedade das pessoas do espectro.

Segundo a cientista Gretchen Carliesle, os levantamentos deixaram claro que os gatos se adaptam melhor na casa dessas famílias e acabam ficando menos estressados ao longo do tempo. Logo nos primeiros resultados, foi constatado que os animais ganharam peso, algo que não acontece quando eles estão estressados, pois geralmente deixam de se alimentar. Outro ponto analisado foram as fezes, que continham níveis baixos de cortisol, elemento que mede o estresse nos felinos.

A pesquisadora analisou a adaptação dos animais por 18 semanas e ressaltou que todos os gatos adotados por essas famílias passaram por uma avaliação temperamental. “Obviamente, os abrigos querem colocar todos os seus gatos em casas, mas algumas famílias podem exigir um ajuste mais específico, e o uso de medições objetivas baseadas em pesquisas para avaliar o temperamento pode ajudar a aumentar a probabilidade de combinações bem-sucedidas e duradouras. Nossa esperança é que outros cientistas desenvolvam o trabalho de nosso estudo exploratório para que gatos de abrigo e famílias de crianças com autismo possam se beneficiar", declarou.