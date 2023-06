Fiocruz confirma morte de pessoa com vírus influenza de origem suína

O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) confirmou, neste sábado (24), a morte de uma pessoa com o vírus influenza A(H1N1)v, de origem suína. A vítima é do Paraná e já apresentava outras comorbidades, como histórico de câncer, e residia nas proximidades de uma fazenda de suínos.

Os sintomas tiveram início em 1º de maio. No dia 3, a pessoa piorou e teve um quadro de infecção respiratória aguda grave e foi hospitalizada. Em seguida, em 4 de maio, foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas, infelizmente, não resistiu e faleceu no dia seguinte, conforme informado em comunicado pela Fiocruz.

Durante a internação, uma amostra de swab nasofaríngeo foi coletada para testes de influenza e SARS-CoV-2. como parte das atividades regulares de vigilância de vírus respiratórios. O exame identificou que se tratava de um vírus influenza A/H1. A Fiocruz, como referência nacional no assunto, recebeu a amostra para realizar análises complementares e sequenciamento genômico.

Foi confirmado que se tratava do vírus influenza A(H1N1)v, apresentando alta semelhança com vírus encontrados em suínos no Brasil em 2015. É importante ressaltar que esse caso não está relacionado ao vírus H5N1, que tem sido amplamente discutido nos últimos dias. O H5N1 é o vírus da influenza aviária, que afeta principalmente aves, e até o momento não há registros de casos em humanos no Brasil.

Os sintomas da A(H1N1)v são:

- febre;

- dor de cabeça;

- dor de garganta;

- dor abdominal.