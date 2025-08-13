Estudo revela que bebês prematuros ganham mais peso ao descansar em rede de dormir; entenda

Bebês prematuros com baixo peso ao nascer têm até dez vezes mais risco de complicações e mortalidade logo após o nascimento, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ajudar esses recém-nascidos a ganhar peso é um desafio para equipes médicas. Agora, um estudo da Universidade Federal do Ceará (UFC), divulgado pela Agência UFC, confirmou a eficácia de uma técnica simples e de baixo custo: deixar os bebês descansando em rede de dormir durante a internação hospitalar.

A pesquisa acompanhou 60 recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Sobral (CE), entre julho de 2022 e outubro de 2023. Os bebês foram divididos em quatro grupos: rede de dormir, hidroterapia, combinação das duas técnicas e cuidados convencionais sem terapias complementares.

Rede de dormir favorece ganho de peso e relaxamento

De acordo com os pesquisadores do Curso de Medicina de Sobral, o tempo e a qualidade do sono são fatores essenciais para o ganho de peso. A rede de dormir hospitalar, feita de algodão, simula o ambiente intrauterino, seu formato côncavo e envolvente lembra a posição do bebê no útero, oferecendo sensação de segurança e calor.

O professor e pediatra do Campus da UFC em SObral, Francisco Placido Arcanjo, um dos autores do estudo, explica que o tecido de algodão ajuda a manter a temperatura corporal, evitando hipotermia e economizando energia que pode ser direcionada ao crescimento. Além disso, o balanço suave e o ajuste ao corpo reduzem dores e desconfortos, fatores que costumam causar estresse e gasto calórico desnecessário em prematuros.

Resultados do estudo

O posicionamento em rede apresentou os melhores resultados de ganho de peso, seja aplicado sozinho ou combinado com hidroterapia. Esta última técnica consiste na imersão do bebê em água aquecida a 37°C por 15 minutos, envolvendo-o em uma toalha de algodão. Embora a hidroterapia isolada tenha mostrado melhora no peso, os resultados mais expressivos ocorreram com a combinação das duas práticas.

“Rotineiramente as duas técnicas são utilizadas de forma isolada. A ideia da associação seria para potencializar o efeito de relaxamento, para que esse efeito tivesse resultados significativos no ganho de peso”, afirma Arcanjo.

Segurança e protocolos hospitalares

O pesquisador Jeferson de Sousa Justino, um dos autores do estudo, reforça que a rede de dormir para prematuros não deve ser usada em casa, pois há riscos de queda e asfixia sem supervisão profissional. O procedimento deve seguir protocolos hospitalares e ser realizado no intervalo entre intervenções médicas, com tempo ideal de duas horas diárias.

O estudo, publicado no Jornal de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, aponta que o uso da rede de dormir hospitalar é uma alternativa segura, simples e acessível para auxiliar no ganho de peso e no desenvolvimento saudável de bebês prematuros.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)