Especialista revela os benefícios do pilates no combate às sequelas da covid-19

Em tempos de pandemia, trabalhar corpo e mente é o que muitos buscam para a saúde e, de acordo com o fisioterapeuta Tadeu Júnior, o pilates é uma das ferramentas, mas destacou que toda atividade física precisa ter a autorização prévia de um médico.

"É um método que pode ser usado tanto para o fortalecimento muscular, quanto para a parte de melhoria na postura e qualidade de vida. O indivíduo pós-covid precisa passar pela avaliação de seu cardiologista, também do seu pneumologista e também de um ortopedista. Exijo sempre um encaminhamento por escrito do médico”, ressaltou Tadeu Júnior em entrevista ao repórter Celso Freire, no programa Panorama Liberal, na Rádio Liberal AM. Ouça à entrevista completa abaixo!

Segundo o blog Pilates, a prática foi criada no início do século 20 pelo alemão Joseph Hubertus Pilate. A princípio, usou o método em busca do próprio condicionamento físico, pois era asmático, raquítico e apresentava crises de febre reumática. Externamente, a prática foi aplicada pela primeira vez na eclosão da primeira guerra mundial. Na ocasião, as autoridades britânicas o confinaram em razão de sua nacionalidade alemã e ele decidiu usar o lazer forçado para desenvolver suas ideias sobre saúde e aptidão física.

Na área do fitness, o pilates é considerado um casamento perfeito com a musculação, como enfatiza o fisioterapeuta: “O pilates vai dar ao indivíduo uma boa noção de consciência corporal e biomecânica do movimento, ou seja, vai ensinar o indivíduo como fazer os exercícios de forma correta sem estar se machucando sem estar sobrecarregando áreas que não deveriam estar sendo usadas naquele momento daquele exercício especificamente”.