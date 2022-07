Esfoliação na pele: veja como manter o corpo hidratado no inverno

Independente do clima, a rotina de limpeza e cuidados com a pele deve acontecer. Um dos procedimentos queridinhos para manter o corpo hidratado é a esfoliação. Mas há controvérsias. Dependendo da quantidade de vezes que é feito o procedimento pode ter uma reação inversa, com ressecamento e oleosidade. Veja as dicas para uma esfoliação no inverno.

Esfoliação pode ser feita em qualquer estação do ano?

Não há nenhuma restrição climática que interfira na rotina de limpeza de pele com a esfoliação. O procedimento é importante para renovação celular e ajuda a desobstruir os poros e eliminar as células mortas. Um hidratante específico para o tipo de pele pode compensar esse ressecamento.

Quantidade de esfoliação deve ser reduzida no inverso?

A relação entre esfoliação x quantidade de vezes que o procedimento pode ser realizado vai depender diretamente do tipo de pele que a pessoa tenha. Seca, mista ou oleosa, por exemplo. No caso das peles mistas, a esfoliação pode ser realizada uma única vez na semana. Se tiver pele seca, o recomendado será uma vez a cada 15 dias. A relação sobre quantidade de vezes também está ligada à relação sobre a barreira natural do corpo. Quanto maior a frequência, maior a perda dessa camada.

Esfoliantes caseiros são melhor?

Açúcar, café e fibras. Os esfoliantes caseiros não são mais eficazes e podem, inclusive, causar microcortes na pele. Prefira produtos com esferas esfoliantes e não force na hora de aplicar no rosto.

É preciso hidratar após a esfoliação?

Após a esfoliação é preciso hidratar para reestabelecer a barreira cutânea. O procedimento elimina as células mortas e a oleosidade natural da pele, dando uma camada protetora. Dessa forma, evita-se que o rosto fique irritado ou cause o efeito rebote, que aumenta a oleosidade da pele.

Esfoliação corporal evita pelos encravados?

Muita gente acha que a esfoliação pode evitar e combater os pelos encravados. Há, na verdade, uma melhora da renovação celular da pele. Mas dependendo de como é feita, pode até predispor mais foliculite e os pelos encravados.