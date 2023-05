Durante pesquisa, homem com daltonismo tem melhora na visão após uso de cogumelos psicodélicos

Um homem de 35 anos com daltonismo relatou ter uma melhora na capacidade de distinguir a cor verde após consumir cogumelos psicodélicos. O caso foi descrito por psiquiatras da Cleveland Clinic em um artigo publicado na revista Drug Science, Policy and Law na última terça-feira (02). O paciente teve uma melhora de 39% no desempenho nos testes de Ishihara, que avaliam a habilidade de diferenciar as cores, nos oito dias após o consumo dos cogumelos. A melhora persistiu por mais de 16 dias.

O que é o daltonismo

Segundo o Ministério da Saúde, o daltonismo é uma dificuldade de visão que afeta cerca de 5% dos homens e 0,5% das mulheres, principalmente na capacidade de identificar o verde e o vermelho. Embora o uso de cogumelos psicodélicos não seja uma cura para o daltonismo, os pesquisadores ressaltam a importância de destacar a melhora sensível experimentada pelo paciente.

Entretanto, o estudo encontrou uma barreira nos hábitos do paciente, que misturou o consumo dos cogumelos com outras drogas, impedindo a continuidade da coleta de dados. Apesar disso, o homem continuou a registrar notas melhores nos testes mesmo um ano e meio após o uso dos cogumelos. Testes futuros podem determinar se o uso dos cogumelos