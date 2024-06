Droga que retém avanço do Alzheimer inicial é eficaz, afirma FDA

A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) reconheceu por unanimidade, nesta segunda-feira (10/6), a eficácia do medicamento donanemab contra o Alzheimer. O grupo de consultores da FDA se manifestou no painel da agência e aprovou o relatório que indica que o medicamento retardou o avanço do Alzheimer em 60% dos pacientes em estágio inicial da doença.

Os especialistas concluíram que os benefícios do uso do donanemab superam os eventuais riscos associados. Embora a decisão final sobre a droga ainda não tenha sido tomada, o parecer favorável dos especialistas no painel aumenta as chances de sua aprovação pela FDA. A deliberação final estava inicialmente marcada para o início do ano, mas foi adiada.

VEJA MAIS

Os dados apresentados ao FDA são de um ensaio clínico envolvendo 1.736 pacientes com Alzheimer leve, com idades entre 60 e 85 anos. A progressão da doença foi atenuada em 60% dos casos. Além disso, metade dos pacientes conseguiu interromper o tratamento após um ano de uso da droga, pois os depósitos cerebrais de proteínas danosas, que causam o Alzheimer, foram reduzidos.

Os resultados mais significativos foram observados em pacientes mais jovens e com a doença em estágio menos avançado. Apesar dos benefícios, foram registrados efeitos colaterais como inchaço cerebral (em 24% a 40% dos pacientes) e hemorragia cerebral (em 31% dos pacientes).