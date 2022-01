Doações de sangue no Hemopa são afetadas pela covid, influenza e chuva; veja onde doar

O número de doadores de sangue da Fundação Hemopa diminuiu e a situação preocupa. O período de fortes chuvas no estado, somado aos surtos de gripe - covid-19 e a transmissão das Influenzas - está afetando diretamente o estoque da unidade, que teve queda na quantidade de voluntários. As informações são da Secretaria de Saúde Pública do Estado.

Segundo a fundação, o ideal de coleta diária deveria ser de 250 a 300 bolsas para deixar os estoques satisfatórios para atender a demanda hospitalar. No entanto, neste mês de janeiro, a média está sendo somente de 167 bolsas de sangue.

“O mês de janeiro é, historicamente, crítico para nós por causa da chuva que todos os dias aparece, em Belém. Os nossos doadores de sangue encontram dificuldades de deslocamento. E ainda estamos sob efeito da pandemia e, agora das gripes, o que causa ainda mais a diminuição do movimento. Mas é importante destacar que os pacientes estão precisando de sangue constantemente, portanto, o trabalho de captação de doadores não pode parar”, destacou Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa.

Para conseguir alcançar mais doadores de sangue, o Hemopa está usando a estratégia de realizar parcerias com instituições públicas e privadas, igrejas, ONGs e com quem desejar contribuir para a captação de voluntários.

Campanhas externas

(Fábio Costa / Arquivo O Liberal)

E no sábado, dia 15, o Colégio CEI que fica na Avenida Augusto Montenegro, recebe a unidade móvel do Hemopa a partir das 8h da manhã e a doação segue até às 16h.No dia 14 de janeiro, a unidade móvel da Fundação Hemopa vai atender no Hospital da Aeronáutica, que fica na Avenida Almirante Barroso, em Belém. O atendimento será das 8h às 15h.

Quem pode doar

Os voluntários precisam seguir os critérios de:

Ter entre 16 e 69 anos, (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);

Estar bem alimentado;

Pesar mais de 50 kg;

Estar em boas condições de saúde.

No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH), passaporte ou carteira de trabalho.

Quem teve Covid-19 pode doar, mas precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina Coronavac/Butantã, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já as demais vacinas basta esperar sete dias após cada dose.

É necessário ficar atento também para os sintomas gripais. Quem apresentou qualquer sintoma, deve esperar 15 dias após o fim dos sintomas, se tiver o teste de comprovação que não é Covid-19. Caso não tenha o teste de Covid, deve esperar 30 dias após os sintomas gripais.

Mais informações ligue: 3110-6500 /0800 280 8118.