Do botox ao preenchimento peniano: cresce o número de homens que procuram por procedimentos estético

O interesse masculino por procedimentos estéticos tem crescido significativamente no Brasil e globalmente nos últimos anos. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) aponta que homens já compõem 30% da clientela no país, um percentual seis vezes maior que o de cinco anos atrás. Internacionalmente, o instituto Grand View Research projeta um crescimento de 9% ao ano no mercado de beleza masculina até 2030.

São muitos os procedimentos procurados pelos homens, entre eles:

Botox

Amenizar queda das pálpebras

Reduzir o aumento da papada

Melhorar o formato do nariz

Tratamentos para perda de cabelo

Segundo o esteticista Dr. Daniel Sales, os homens paraenses perceberam que a estética vai além da beleza, influenciando diversos aspectos da vida.

Crescimento da estética íntima masculina

Dr. Sales ressalta o crescimento na busca por procedimentos voltados à estética íntima masculina, apesar dos tabus. Ele explica que isso impacta diretamente a qualidade de vida, o bem-estar emocional e os relacionamentos pessoais, pois um homem insatisfeito com o próprio corpo pode criar barreiras sociais.

Daniel Sales detalha que a procura por esse procedimento tem aumentado entre homens de todas as idades. Ele descreve a técnica como segura, minimamente invasiva, com resultados imediatos e que visa o aumento de volume e melhor proporção estética da região íntima.

O especialista complementa que o procedimento tem um impacto profundo na vida dos pacientes, aliviando inseguranças. Ele menciona situações como o uso de sunga em ambientes públicos, frequência em praias e vestiários, e a confiança em relações afetivas e sexuais.

Cuidado e responsabilidade nos procedimentos

Daniel Sales alerta para a importância de buscar procedimentos em locais confiáveis. “É preciso ter cuidado. Você não pode fazer esses procedimentos em qualquer espaço. Busque informações sobre o estabelecimento e sobre o profissional que vai executar o serviço”, orientou.

O esteticista também adverte sobre os exageros. “É importante ter ciência de que você não vai ficar idêntico aquele famoso que você admira. É importante que você saiba que cada pessoa tem sua beleza e quando você exagera no procedimento ele pode ter um efeito reverso. Por isso também é importante ouvir o profissional antes mesmo de tomar qualquer decisão”, finalizou.