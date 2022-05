Dia Mundial sem Tabaco: cigarro custa 8 milhões de vidas por ano, segundo OMS

No Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio, dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) trazem informações preocupantes.

Segundo a OMS, a indústria do tabaco custa ao mundo mais de 8 milhões de vidas, 600 milhões de árvores, 200.000 hectares de terra, 22 bilhões de toneladas de água e 84 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano.



A OMS alerta ainda que o tabaco é prejudicial não apenas para a saúde humana, mas para o meio ambiente e cobra responsabilização da indústria pelos danos causados ao planeta.



As informações constam no relatório da OMS “Tobacco: Poisoning our planet” (Tabaco: Envenenando nosso planeta, em tradução livre). O documento destaca que a pegada de carbono da indústria do tabaco – da produção, processamento ao transporte, é equivalente a um quinto do CO2 produzido pela indústria aérea comercial a cada ano, contribuindo ainda mais para o aquecimento global.